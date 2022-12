Video: Jackson Martínez muestra cómo quedó su pie tras dolorosa operación

A través de su cuenta en Instagram, Jackson Martínez mostró cómo quedó su pie después de someterse a una dolorosa operación tras la lesión que sufrió en su tobillo izquierdo y que lo tiene lejos de las canchas desde el año pasado.

En el video se puede observar cómo uno de los cirujanos le quita la venda de su pie izquierdo, lo que ha generado voces de apoyo por la pronta recuperación del futbolista chocoano.

“En las situaciones difíciles, no te quejes, da gracias a Dios y no te detengas, continúa perseverando, continúa luchando, no te quedes mirando lo de otros y disfruta lo muy poco o lo mucho que tienes, vive con la realidad de que todo pasa”, fueron las palabras con las que 'Cha, cha, cha' acompañó la publicación.

Vea además: El sueño del Mundial sigue latente: Jackson Martínez

