Wilder Medina rompe el silencio y habla sobre polémica foto de su aspecto físico

A través de redes sociales circula una polémica fotografía de Wilder Medina, exfutbolista de pasado en equipos como Santa Fe y Deportes Tolima, en la que aseguran que el goleador tiene una desmejorada imagen producto de, entre otras cosas, el consumo de drogas.

Medina fue todo un ejemplo de superación en el balompié colombiano, tras vencer una adicción a las drogas, reponerse y lograr ser ídolo en una institución como Independiente Santa Fe, club en el que fue goleador en varias oportunidades.

BLU Radio se contactó con el goleador y le preguntó sobre su presente e indagó sobre la fotografía y su aspecto físico, que, evidentemente, no es el mismo del que gozaba cuando triunfaba en las canchas a nivel profesional.

“Estoy jugando el senior máster de jugadores profesionales. Clasificamos a semifinales y mañana jugamos la semifinal con el Tolima. Estoy de goleador. Como yo ya no entreno todos los días, estoy delgado, pero no más”, sostuvo Medina a BLU Radio.

Indicó, además, que la fotografía sí es reciente, pero que su delgadez no obedece a que esté consumiendo de nuevo drogas o que la indisciplina haga parte de su vida en la actualidad.

“Me da tristeza con mis hijos porque mis hijos me enviaron todo eso (fotografías). Ponen la foto de hace seis años (cuando jugaba profesionalmente) y luego una que me tomé ayer con un señor. Estoy delgado porque no volví a entrenar. Personas malintencionadas pusieron la foto mía cuando estaba con Santa Fe y otra con el señor, dijeron que estaba consumiendo. Yo hace siete años estaba fuerte y ahora puedo no estar gordo”, manifestó.

De esta manera, Wilder desmiente a todas aquellas personas que, a través de redes sociales, aseguraron que el goleador estaba flaco porque había recaído en la drogadicción.