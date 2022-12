Yerry estaba muy ansioso de fichar por el Barcelona: José Mina

El padre de Yerry Mina, José Mina, reveló en entrevista con Blu Radio, los detalles del fichaje de su hijo por el Barcelona.

“Yo estaba en Guachené y alcancé a captar la alegría de mi hijo. Yo no lo creía porque para mí era un sueño, y cuando viajé a España pude ver que en realidad ya estaba trabajando y estaba rodeado de los mejores jugadores del mundo”, señaló.

Asimismo, el padre del jugador comentó cómo fue el momento en el que se enteró que su hijo, Yerry Mina, vestiría la camiseta del Barcelona.

“Él me llamó y le pregunté que cómo iban las cosas, porque en ese momento todo estaba en incertidumbre, entonces en ese momento me notificaron que Yerry ya no hacía parte del Palmeiras. Ahí mismo lo corroboré con él y sí, efectivamente se iba para el Barcelona”, comentó.

“Mi nivel de alegría aumentó al saber que un guacheneseño iba a llegar a este prestigioso club”, afirmó el padre de Yerry Mina.

Finalmente, Mina se refirió a lo que su hijo, Yerry Mina, le comentó sobre Messi, Suárez, Piqué y demás jugadores del club culé.

“Llega con los pies en la tierra y con la mirada siempre puesta en el cielo porque no todos tienen el privilegio de estar en un club como el Barcelona (...) Me contó que en los cuatro entrenamientos que ha hecho con ellos —plantilla del Barcelona— puede decir que son personas humildes y dispuestas a colaborar con él”, finalizó.

