Yo vivo el fútbol con pasión: Fernando ‘Pecoso’ Castro

El ‘Pecoso’ Castro estuvo en El Camerino de BLU compartiendo su experiencia como técnico del Bucaramanga.



“Es la primera vez que vivo en Bucaramanga, la primera vez que vine fue en el 71, a jugar un partido y es increíble cómo ha creído esta ciudad y toda su infraestructura”, afirmó Castro.



Agregó que la labor al frente del conjunto santandereano no ha sido fácil “Cuando uno llega a un equipo a mitad de campeonato es duro porque aún no conoce el día a día de cada jugador y debe adaptarse, mientras uno conoce al plantel, cómo vive, cómo siente y cuáles son sus proyectos”, dijo.



Por otra parte, habló de su vida profesional, personal y de quienes lo critican por su fuerte carácter.



“Yo soy una persona con una expresión seria y cuando no estoy en el fútbol, cuando estoy con mi familia, con los míos, ellos me conocen y saben quién soy, conocen al verdadero Fernando Castro”, comentó.