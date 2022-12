Zidane asegura que no tiene mala relación con Bale y descarta su salida

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ofreció una rueda de prensa en la que la situación de Gareth Bale fue punto de atención, con una sola cuestión sobre el partido ante el Leganés, y en la que aclaró que no tiene mala relación con el galés y descartó su salida en el próximo mercado invernal.

"Se dicen muchas cosas y nosotros tenemos una buena relación. Es un jugador que está aquí, que se esfuerza, entrena y cuando no está disponible es porque tiene algo y punto. Se habla mucho y de muchas cosas pero al final lo importante es que cuando esté listo y al cien por cien sabemos el jugador que es. Cuando no está disponible no lo está y no hay que montar ningún lío. Tenemos una buena relación y está metido en jugar bien para el equipo", manifestó.

Zidane reconoció que él no ha dado permiso para que Bale se marchase a Londres ayer y no acudiese hoy a la ciudad deportiva del Real Madrid, y que fue el club el que lo hizo por "asuntos personales".

"Es un tema personal y ha tenido permiso del club, nada más, no hay historia. Se ha ido porque no está disponible pero creo que nunca él habla de marcharse. Está en el Real Madrid, entrena y juega cuando puede", aseguró.

