Zidane bromea por el mal momento del Real Madrid

"¿Ahora soy el gafe (alguien que trae mala fortuna)?", bromeó este viernes el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ante el mal comienzo de su equipo en la Liga, donde es octavo a siete puntos del líder, el Barcelona, pese a lo cual se encuentra "tranquilo", al igual que los jugadores.



"¿Ahora soy el gafe?", respondió con una sonrisa en rueda de prensa, dos días después de su derrota 1-0 ante el Betis en Liga.



"Antes tenía flor... no, no. Sigo teniendo flor (según la prensa), estoy en este club, todos los días, estoy contento y disfruto a tope", añadió el técnico blanco.



"No soy gafe y no pienso en el momento malo que podemos tener, es parte del fútbol", añadió Zidane.



"Tengo mucha confianza en mis jugadores", aseguró el técnico blanco en la rueda de prensa previa al encuentro de la sexta jornada de Liga contra el Alavés.



"Yo estoy tranquilo y los jugadores también", añadió Zidane, quien insistió en que "no estoy preocupado y no estoy pensando mucho en lo que ha pasado" porque "lo más importante en el fútbol es tener ocasiones de gol, me hubiera preocupado no tener ocasiones de gol" contra el Betis.



El equipo blanco tuvo hasta 27 disparos a gol, pero no logró transformar ninguno.



"Me hubiera preocupado no tener ocasiones de gol porque con los jugadores que tenemos, si no tenemos ocasiones, es un problema", pero "teniendo ocasiones va a entrar (la pelota), y va a entrar mañana" frente al Alavés, dijo Zidane.



El técnico blanco también quiso mostrarse optimista pese al retraso de siete puntos respecto al Barcelona, que para algunos parece insalvable.



"¿Qué la Liga está sentenciada? si alguno piensa eso muy bien, pero no, esto es muy largo", dijo Zidane.



"En el fútbol puede pasar de todo. Esto es largo, no estamos a cuatro jornadas del final de la temporada, estamos a 33 jornadas", añadió el técnico blanco, que el sábado vivirá un partido especial, ya que en el equipo rival jugará su hijo Enzo.



"Ojalá que no marque porque nosotros somos competitivos, él para él y yo para mí", dijo Zidane.



"Estoy contento por él, está trabajando bien, está en un equipo donde las cosas no están saliendo bien (es penúltimo en el campeonato). Mañana nos enfrentamos, yo por el lado del Real Madrid y el del Alavés, es competición, nada más", concluyó.



