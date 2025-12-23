En vivo
Lozano y Juvinao piden a Corte y Procuraduría actuar ante decreto de emergencia económica

Lozano y Juvinao piden a Corte y Procuraduría actuar ante decreto de emergencia económica

Las congresistas verdes pidieron a la Corte suspender los efectos jurídicos del decreto que declara el estado de excepción, así como al Ministerio Público actuar disciplinariamente contra los ministros que lo firmaron.

