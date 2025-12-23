En vivo
Blu Radio  / Economía  / Asobancaria advierte impactos en crédito e inversión por decreto de emergencia económica

Asobancaria advierte impactos en crédito e inversión por decreto de emergencia económica

Asobancaria expresó su desacuerdo con el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la medida carece de sustento jurídico y técnico y podría afectar el acceso al crédito, la inversión y el crecimiento económico del país.

