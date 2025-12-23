Asobancaria advierte impactos en crédito e inversión por decreto de emergencia económica

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, cuestionó la declaratoria de emergencia económica al advertir que carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos y que no existe “hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo”.

Para el presidente del gremio, Jonathan Malagón, esta decisión “revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria derrotada en democracia en el Congreso de la República”.

Asobancaria advirtió que el impacto sería especialmente grave para el sector financiero, ya que el decreto introduce una sobretasa que elevaría el impuesto de renta hasta el 50 %.

Firmar documentos Foto: Freepik

“La mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado”, señaló Malagón, al advertir que Colombia pasaría a ubicarse entre los países con menor competitividad tributaria para el negocio financiero, junto a Islas Comoras.



“Esto trae implicaciones para las familias que quieren acceder a un crédito de vivienda, para los empresarios que quieren ampliar su producción y para los estudiantes que quieren financiar su educación”, afirmó el presidente del gremio, quien aseguró que para el crédito en general se generaría un desestímulo y una restricción.

Finalmente, Asobancaria sostuvo que el país necesita condiciones que impulsen la inversión y el crecimiento económico, al advertir que medidas de este tipo terminan “desplazando el sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”.