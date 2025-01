Adiós a Scotiabank Colpatria: este es el cambio que tendrá el banco tras compra de Davivienda

La reciente adquisición deScotiabank Colpatria por parte de Davivienda marca un hito en el sector bancario colombiano y regional. Esta operación, que aún debe recibir el visto bueno de la Superintendencia Financiera, permitirá a Davivienda consolidar sus operaciones en Colombia y ampliar su presencia en Costa Rica y Panamá. El presidente del Grupo Colpatria, José Fernando Llano, confirmó que, de obtener la aprobación regulatoria, la marca resultante será únicamente Davivienda, destacando el símbolo de la tradicional “casita roja”.

“La integración es un proceso que tomará tiempo”

Durante una entrevista, Llano explicó que, en una primera etapa, ambos bancos continuarán operando de manera independiente mientras se formaliza la transición:

“En el primer año seguirán funcionando separadamente, y seguramente uno o dos años después se empezarán a anunciar fases y procesos de integración”, afirmó el directivo, quien subrayó que esta fusión está orientada a crear un banco más robusto y competitivo en el mercado regional.

La integración permitirá que Davivienda sume los 2,5 millones de clientes actuales de Scotiabank Colpatria a su base de 7,5 millones, alcanzando casi 10 millones de usuarios. Este movimiento la posicionará como uno de los actores más relevantes del sistema financiero colombiano, sólo por detrás de Bancolombia, que cuenta con una clientela de 24 millones.

La estrategia de expansión de Davivienda y el rol de Colpatria

El doctor Llano destacó que esta fusión se alinea con los objetivos de internacionalización de Davivienda y el interés de Scotiabank en enfocar sus operaciones en América del Norte.

“Desde la óptica de Davivienda, hace sentido mantener su senda de internacionalización. Los canadienses, por su parte, buscan enfocarse en el mercado americano ampliado, es decir, Canadá y México”, detalló el ejecutivo.

Por su parte, el Grupo Colpatria, que retendrá el control de la marca en otros sectores, planea mantener sus operaciones en infraestructura, energía y seguros, áreas donde ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años.

“Seguimos creciendo de manera acelerada y significativa en infraestructura y energía. Nuestra compañía de seguros, en asocio con Axa, ocupa el segundo lugar en participación de mercado en Colombia”, explicó Llano.

¿Qué pasará con los clientes de ambos bancos?

Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios es el impacto de esta integración en sus productos financieros. Al respecto, Llano aseguró que, durante el primer año, los clientes no experimentarán cambios significativos en sus cuentas, tarjetas ni números. Además, enfatizó que, una vez concluido el proceso, las condiciones de los servicios se mantendrán estables.

“No cambia en ningún sentido el estatus de los clientes respecto a sus obligaciones. No tienen que cambiar sus tarjetas ni sus números, y seguirán en la cotidianidad de sus operaciones”, aseguró.Un mercado bancario cada vez más competitivo

La fusión entre Davivienda y Scotiabank Colpatria es una muestra de la tendencia hacia la consolidación en el sector financiero, impulsada por la necesidad de escala y eficiencia. Si la operación recibe luz verde, Davivienda se consolidará como el segundo banco más grande de Colombia en términos de activos y clientes.

“Este es un negocio de escalas, no solo en Colombia, sino en el mundo. La integración permitirá fortalecer la presencia regional de Davivienda”, añadió Llano.En caso de que la Superintendencia Financiera no apruebe la operación, ambos bancos continuarán funcionando de manera independiente. No obstante, Llano considera que es poco probable que esto ocurra, dada la solvencia y la trayectoria de las entidades involucradas.

“Por la solvencia patrimonial y moral de todos los involucrados, debería ser una operación que llegue a feliz término”, concluyó.

Colpatria podría volver al sector financiero

Aunque la marcaColpatria desaparecerá del ámbito bancario tras la fusión, el grupo ha dejado abierta la posibilidad de regresar al sector financiero en el futuro, pero en calidad de operador y no como accionista.

“Recuperamos el derecho de regresar de nuevo al sector financiero, pero no como accionistas pasivos, sino en condición de operadores”, precisó Llano.

Esta alianza estratégica redefine el panorama del sector financiero en Colombia y plantea un escenario de mayor competencia, donde Bancolombia y Davivienda se perfilan como los grandes protagonistas en los próximos años.