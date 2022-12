Alivios financieros y chatarrización piden transportadores de Santander

Los conductores de transporte especial, escolar y turismo de Santander pidieron a las autoridades avanzar en la aprobación de los protocolos de bioseguridad para volver a trabajar.

“Estamos en una manifestación por la invisibilidad que el gobierno nacional ha tenido con el sector de nosotros los transportadores. Fuimos los primeros damnificados desde el 13 de marzo y esta es la hora completamos 6 meses y no hemos recibido ningún alivio por parte de las autoridades”, afirmó Fredy Florián, representante legal de la asociación en Santander.

#FOTOS Por protesta de docentes, transportadores escolares, recicladores y taxistas se presenta congestión en las principales vías de Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/KarJJF0ckp — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) September 7, 2020

Entre otras cosas los transportadores explican que la apertura del sector del turismo que se viene haciendo en Santander les están pidiendo trabajar con el 50% de la capacidad de los vehículos, algo que no pueden hacer.

“Trabajar con el 50% no nos aporta, estaríamos trabajando a perdidas y así no podemos sacar los vehículos, no nos alcanza”, explica Florián, quien aclara que están pidiendo un alivio para su sector así como se han entregado préstamos a otros gremios de transporte.

Entre las propuestas de los conductores está el que se les otorguen ayudas para que los documentos de operación no se venzan ya que en este momento dejaron de tener vigencia y no tienen cómo renovarlos, entre ellos el Soat, el registro tecnicomecánico, los cuales cuestan para ellos unos 5 millones de pesos.

“Estamos pidiendo que se haga cumplir toda la normatividad a todas las empresas porque eso no se está cumpliendo y eso nos está perjudicando en nuestro gremio, además que se aumente el tiempo de cauterización de los vehículos ya que este año se perdió y alivios financieros con los créditos de bancos” aseguró Florián.

