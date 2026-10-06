Amazon inicia Prime Big Deal Days 2026 con descuentos en tecnología, hogar y más

Amazon ha dado inicio a su evento de ofertas "Prime Big Deal Days 2026", una jornada de ventas exclusivas para miembros Prime que promete descuentos generalizados de hasta el 40% en una amplia gama de categorías. La campaña, que busca dinamizar el consumo antes de la temporada navideña, abarca desde dispositivos electrónicos de alta gama hasta tendencias en cosmética y literatura.

El sector tecnológico destaca como uno de los pilares del evento. Según reportes de ABC News, los compradores pueden acceder a rebajas significativas en tabletas, ordenadores portátiles y tecnología vestible, como los anillos Oura. En el terreno del audio, la plataforma ofrece precios agresivos en auriculares, donde es posible encontrar modelos como los AirPods por menos de 90 dólares, además de promociones en etiquetas de rastreo Bluetooth y relojes inteligentes.

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El catálogo de belleza también ha captado la atención del mercado. Hay alta demanda de productos de cosmética coreana, o ‘K-Beauty’, señalando que existen selecciones de artículos —que incluyen desde discos exfoliantes hasta BB Creams virales— con rebajas que alcanzan hasta el 51%. Esta tendencia se complementa con ofertas en herramientas de cuidado personal de lujo, tales como los dispositivos de la marca Dyson.

La oferta de productos para el hogar es igualmente extensa. Hay descuentos relevantes en electrodomésticos de cocina de marcas reconocidas como Ninja, aspiradoras de gama alta de firmas como Shark, Dyson y Miele, así como artículos destinados a renovar equipos de descanso, con rebajas que llegan hasta el 29% en colchones seleccionados.

Para los lectores, el evento ha integrado promociones especiales en libros, posicionándolos como un producto ideal para la temporada de otoño. Asimismo, la jornada incluye secciones dedicadas al equipaje, accesorios de viaje, sets de construcción Lego y mantenimiento automotriz, incluyendo herramientas de emergencia para vehículos.

Los "Prime Big Deal Days" se han consolidado como un hito comercial estratégico dentro del calendario de Amazon. A diferencia del Prime Day tradicional de mediados de año, esta edición de octubre está diseñada específicamente para preparar a los consumidores para el cambio de estación y anticipar las compras de fin de año.



La estrategia de Amazon para esta edición combina el volumen de ventas en productos tecnológicos probados —como ordenadores y portátiles que han sido objeto de análisis técnicos durante años— con sectores de nicho como el cuidado de la piel y el hobby del coleccionismo. El evento requiere una suscripción activa a Prime para acceder a las ofertas exclusivas y se perfila como una ventana de oportunidad tanto para la renovación tecnológica personal como para la adquisición de bienes de consumo diario a precios reducidos, manteniendo la dinámica de competitividad en el mercado minorista digital.