AmCham advierte consecuencias si Colombia y Ecuador no acatan orden de la CAN

AmCham Colombia lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias jurídicas y económicas que enfrentaría Colombia si no cumple la orden emitida por la Comunidad Andina para desmontar los aranceles impuestos a Ecuador.

La presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture, recordó que la integración andina “no es un discurso”, sino un marco jurídico y político diseñado precisamente para evitar que las tensiones entre gobiernos terminen afectando a las empresas, el empleo y los ciudadanos.

Lacouture aseguró que insistir en mantener las medidas arancelarias, pese al llamado de la CAN, no proyecta firmeza, sino una desconexión costosa entre la política y la economía real. Además, señaló que la Secretaría General de la CAN ya estableció una hoja de ruta clara.

Nuevos aranceles del 10 % a Colombia y otros países Foto: AFP

“Colombia tiene un plazo de 10 días hábiles para retirar las medidas. Aunque el país puede presentar una reconsideración dentro de los siguientes 45 días, este recurso no suspende automáticamente la obligación de cumplir la decisión”, indicó.



En este sentido, advirtió que, si los aranceles continúan vigentes, el caso podría convertirse en un incumplimiento del derecho andino y terminar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

AmCham también insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo entre ambos gobiernos para evitar una mayor escalada en la tensión comercial y preservar la relación histórica entre Colombia y Ecuador.