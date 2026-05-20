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ANALDEX destacó crecimiento del 11.1 % en las importaciones de Colombia durante marzo

El gremio aseguró que el aumento en las compras externas, impulsado por las manufacturas, refleja el dinamismo del consumo de los hogares y del gasto público, dos de los principales motores de la economía colombiana.

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Por: Alejandra Bello
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Actualizado: 20 de may, 2026

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) resaltó el crecimiento del 11.1 % en las importaciones de Colombia durante marzo de 2026, un resultado que, a juicio del gremio, evidencia el buen momento del consumo interno y del gasto público en el país.

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De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las compras externas del país alcanzaron los US$6.161 millones en marzo, impulsadas principalmente por el aumento en las importaciones del sector manufacturero.

Según Javier Díaz, presidente de Analdex, este comportamiento tiene una explicación clara: el fortalecimiento del consumo de los hogares, junto con el gasto público, continúa siendo uno de los principales factores que jalonan el crecimiento de la economía colombiana.

“Este crecimiento está dado particularmente por las importaciones del sector manufacturero y se explica en buena medida por el consumo de los hogares. Tiene lógica entonces que estas importaciones estén lideradas por precisamente las compras de manufacturas. Hay un hecho también a destacar y es la caída en marzo de las importaciones de combustible, de gasolina”, señaló el presidente del gremio, Javier Díaz.

En cuanto al sector agropecuario, Analdex indicó que registró un crecimiento del 4 % entre enero y marzo. En el acumulado del primer trimestre, las importaciones del país aumentaron 9,5 %, lo que confirma una tendencia positiva observada desde meses anteriores.

Para el gremio, estas cifras reflejan que la economía colombiana mantiene un ritmo de recuperación sostenido, apoyado en la demanda interna y en una mayor dinámica de las compras externas.

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