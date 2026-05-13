Analdex pide al Congreso aprobar antes del 20 de junio nueva ley de sanciones aduaneras

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) hizo un llamado al Congreso para que retome cuanto antes la discusión del proyecto de ley que actualizaría el régimen sancionatorio aduanero en Colombia. El gremio pidió que la iniciativa sea aprobada antes del 20 de junio de 2026, fecha límite establecida por la Corte Constitucional de Colombia.

La advertencia surge luego de que las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara discutieran el proyecto el pasado 12 de mayo, pero levantaran la sesión sin completar la votación formal.

Según Analdex, el país no solo se juega evitar un vacío jurídico, sino también la posibilidad de modernizar las reglas del comercio exterior y dar mayor seguridad a las empresas que cumplen con la ley.

El gremio explicó que, si la reforma no entra en vigencia a tiempo, podrían archivarse más de 10.800 procesos aduaneros por un valor cercano a $7.07 billones. Además, la autoridad aduanera perdería herramientas para adelantar decomisos, aprehensiones y sanciones.



Uno de los principales cambios del proyecto es que permite distinguir entre errores involuntarios y conductas fraudulentas. Por ejemplo, las empresas que demuestren que actuaron con diligencia podrían quedar exentas de sanciones y ciertos errores de digitación ya no darían lugar automáticamente a la pérdida de mercancía.

La propuesta también fija plazos claros para los procesos de decomiso, establece criterios objetivos para evaluar la capacidad financiera de los operadores y elimina, en algunos casos, la obligación de pagar sanciones antes de que exista una decisión judicial definitiva.

Para Analdex, estas medidas no significan flexibilizar los controles, sino hacerlos más precisos y enfocar los esfuerzos del Estado en quienes realmente usan maniobras para evadir la ley y facilitar el contrabando.

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El gremio destacó que contar con reglas claras y predecibles también mejora la competitividad del país, al ofrecer mayor confianza a inversionistas y operadores logísticos internacionales.

Por eso, reiteró su disposición para seguir acompañando el trámite de la iniciativa y servir como apoyo técnico en la construcción de un marco legal que fortalezca la legalidad y el comercio exterior formal en Colombia.