Arranca la Primatón 2026: miles de comercios ofrecen descuentos por pago de la prima

Este viernes 26 de junio inicia la Primatón 2026, una jornada nacional de descuentos liderada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que durante tres días ofrecerá promociones especiales para los colombianos que buscan aprovechar el pago de la prima de servicios. La actividad se extenderá hasta el domingo 28 de junio y contará con la participación de cerca de 800 marcas y 9.000 puntos de venta.

La iniciativa reunirá comercios de diferentes sectores económicos, entre ellos vestuario, calzado, tecnología, hogar, alimentos, turismo, viajes, entretenimiento, belleza y servicios, con el objetivo de dinamizar el comercio formal y brindar a los consumidores alternativas de compra con descuentos durante una temporada clave para la economía.

Desde Fenalco Bogotá destacaron que la Primatón se ha consolidado como una estrategia para impulsar las ventas del comercio formal y generar oportunidades tanto para compradores como para empresarios. El director ejecutivo del gremio, Juan Esteban Orrego, invitó a los ciudadanos a participar en la jornada, realizar compras seguras y respaldar a los establecimientos legalmente constituidos.

Las expectativas para esta nueva edición son positivas. El gremio espera superar el crecimiento en ventas del 20 % alcanzado durante la Primatón de 2025, consolidando esta campaña como una de las principales iniciativas comerciales del primer semestre del año.



Los resultados de la edición anterior muestran el impacto de la estrategia: en 2025, el tráfico de visitantes a los centros comerciales participantes aumentó cerca de un 30 %, mientras que seis de cada diez colombianos aseguraron haber aprovechado las promociones disponibles.

Los consumidores podrán reconocer los establecimientos vinculados mediante el sello oficial de la Primatón, visible en vitrinas, puntos de venta físicos y canales digitales. La información sobre las marcas participantes estará disponible en la plataforma oficial de la jornada.