¿Recibió la prima? Expertos recomiendan destinar la mitad al pago de deudas

Con la llegada de la prima de mitad de año, miles de trabajadores colombianos se preguntan cuál es la mejor manera de utilizar este ingreso adicional. Para la profesora asociada del área de Finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Norma Ortiz, la clave está en la planeación y en evitar decisiones impulsivas que puedan afectar la estabilidad económica en los próximos meses.

La académica explicó en Mañanas Blu 1030, que el primer paso es conocer exactamente cuánto dinero se recibirá y definir con anticipación cómo será distribuido. Además, recordó que este beneficio laboral no debe interpretarse como un premio o un dinero inesperado.

“La prima no es un premio, no es un dinero que cayó del cielo, es un dinero que nos sudamos, que nos ganamos con el trabajo duro”, afirmó.

Ortiz señaló que uno de los errores más comunes es destinar la totalidad de la prima al consumo inmediato, sin tener en cuenta las necesidades financieras de largo plazo. Por eso, recomendó elaborar un presupuesto antes de recibir el dinero y establecer prioridades claras que permitan aprovecharlo de manera estratégica.



Pago de la prima de servicios 2026. Foto: imagen de archivo, creada con IA.

En ese sentido, propuso dividir la prima en varias partes. Según explicó, el 50 % debería utilizarse para reducir deudas, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas. “¿Cuáles de nuestras deudas tienen altas tasas? Las tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión, son deudas que pagan las tasas más altas del mercado”, advirtió la profesora, al señalar que amortizar este tipo de obligaciones puede representar un alivio importante para las finanzas del hogar.

La experta agregó que, en caso de no tener deudas, ese porcentaje podría convertirse en una oportunidad para fortalecer el ahorro. De hecho, recomendó destinar al menos un 30 % de la prima a objetivos futuros como estudios, vivienda o pensión.

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“El ahorro está en función de metas futuras, estudios, pensión, vivienda, todos aquellos elementos que puedan generarnos beneficios a largo plazo”, explicó.

Asimismo, sugirió utilizar un 10 % para cubrir obligaciones que puedan ofrecer descuentos por pronto pago, como algunos impuestos, y reservar otro 10 % para gustos personales. Sin embargo, hizo un llamado a la prudencia y recomendó esperar algunos días antes de realizar compras importantes.

“Es importante también no comprar cosas de manera muy rápida tan pronto recibir la prima, esperar unos días para eliminar esas compras emocionales”, indicó.

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Finalmente, Ortiz insistió en que la prima representa una oportunidad para mejorar la salud financiera y construir un futuro más estable. Para la docente, una adecuada planeación puede marcar la diferencia entre un gasto pasajero y una decisión que genere bienestar económico en el largo plazo.

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