¿Sabe cuánto recibirá de prima de diciembre? Calcule aquí lo que debe recibir según su sueldo

La prima de servicios es un beneficio laboral muy esperado por los trabajadores en Colombia en junio y diciembre. Sin embargo, es importante saber cómo calcularla correctamente, pues equivale a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional al tiempo laborado. Siga el paso a paso para aprender a calcular la prima y resolver algunas dudas comunes al respecto.

¿Cómo calcular la prima de servicios?

Determine el salario base: el salario base se calcula sumando el salario mensual del trabajador más el auxilio de transporte. El auxilio de transporte debe incluirse porque forma parte de la base de las prestaciones sociales.

Calcule los días trabajados: determine la cantidad de días trabajados en el período correspondiente (junio o diciembre). Esto incluye días laborables y no laborables.



Aplique la fórmula: la fórmula para calcular la prima de servicios es la siguiente: Prima de servicios = (Salario base x Días trabajados) / 360.

Ejemplo: Un trabajador que gana un salario mensual de $3.000.000 y ha trabajado 120 días en el primer semestre del año (junio) tendría una prima de servicios de: prima de servicios = ($3.000.000 x 120 días) / 360 = $1.000.000.

¿Cuándo se paga la prima de servicios?

Prima de junio: debe pagarse a más tardar el 30 de junio de cada año.

Prima de diciembre: debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año.



¿Qué pasa si el empleador no paga la prima de servicios?

El empleador que no pague la prima de servicios en las fechas establecidas incurrirá en una sanción moratoria. Esta sanción consiste en pagar al trabajador un día de salario por cada día de retraso en el pago. Además, la empresa podría enfrentar multas de hasta 6.000 millones de pesos.

¿Quiénes no reciben la prima de servicios?

Trabajadores independientes: no tienen un contrato laboral formal con una empresa, por lo que no reciben este beneficio.

Aprendices: no tienen un contrato laboral formal y están en proceso de formación, por lo que no reciben la prima de servicios.

Trabajadores temporales: su contrato tiene una duración determinada y no reciben la prima de servicios a menos que trabajen durante un período mínimo establecido por ley.