Arranca nuevo pago de Colombia Mayor: millones de adultos mayores recibirán el subsidio

Desde Prosperidad Social anunciaron el inicio del tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor, una de las principales estrategias del Gobierno nacional para apoyar a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

Para este ciclo, la entidad beneficiará a cerca de 3 millones de personas en todo el país, con una inversión que asciende a 708.000 millones de pesos. Según indicó el director, este proceso busca garantizar la entrega oportuna de los recursos, así como avanzar en mecanismos más seguros y directos para el acceso de los beneficiarios.

¿Cuándo inicia y hasta cuándo van los pagos del ciclo 3?

El tercer ciclo de pagos del programa Colombia Mayor iniciará el 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo.

La operación de pagos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, que disponen de más de 31.000 puntos de atención en zonas urbanas y rurales, permitiendo que los adultos mayores puedan reclamar el subsidio cerca de sus hogares y evitando largas filas.



Asimismo, Prosperidad Social manifestó que actualmente está impulsando estrategias de inclusión financiera, promoviendo el uso de cuentas bancarias y billeteras digitales para facilitar el acceso a los recursos. Esta iniciativa busca reducir tiempos de desplazamiento, costos asociados al cobro y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La entidad también reiteró que todos los trámites son gratuitos y recomendó a la ciudadanía utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.