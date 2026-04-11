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Blu Radio  / Economía  / Arranca nuevo pago de Colombia Mayor: millones de adultos mayores recibirán el subsidio

Arranca nuevo pago de Colombia Mayor: millones de adultos mayores recibirán el subsidio

Para este ciclo, la entidad beneficiará a cerca de 3 millones de personas en todo el país, con una inversión que asciende a 708.000 millones de pesos.

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