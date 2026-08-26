Asobares propone Impoconsumo del 0 % por 12 meses para negocios afectados por el terremoto

En medio de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, el gremio de bares y restaurantes de las zonas afectadas hizo un llamado al Gobierno para impulsar la reactivación económica del sector, al menos, durante el próximo año.

Ante las pérdidas de inventario, daños físicos, cierres preventivos y una disminución del consumo que amenaza la continuidad de los negocios y el empleo gastrobares y restaurantes de Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca piden adoptar tres medidas extraordinarias de recuperación económica.

La primera propuesta es la creación de un “Capital Semilla para Renacer”, un fondo que, de acuerdo con el gremio, podría ser operado a través de las cámaras de comercio y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. La iniciativa contempla recursos no reembolsables para los negocios más vulnerables y créditos blandos para aquellos que tengan capacidad de recuperación.

El objetivo sería financiar reparaciones, adquisición de equipos, reposición de inventarios y capital de trabajo para que los establecimientos puedan volver a operar una vez hayan sido declarados seguros.



La segunda solicitud consiste en establecer un Impoconsumo del 0 % durante 12 meses para los establecimientos ubicados en las zonas oficialmente afectadas. Asobares plantea reducir temporalmente este impuesto del 8 % al 0 %, tomando como referencia medidas adoptadas anteriormente para territorios afectados por emergencias.

Según la asociación, este alivio permitiría reducir la presión sobre el flujo de caja de los establecimientos, estimular el regreso de los consumidores y contribuir a la recuperación de las ventas.

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La tercera medida es un apoyo temporal a la nómina, es decir, un aporte de hasta un salario mínimo por trabajador durante tres meses, con posibilidad de extenderlo hasta seis meses. La propuesta estaría condicionada a que las empresas conserven al menos el 80 % de sus puestos de trabajo.

Para Asobares, esta medida permitiría evitar que la caída temporal de los ingresos se traduzca en despidos masivos y protegería especialmente a trabajadores jóvenes y mujeres.

De acuerdo con las cifras entregadas por Asobares, este sector genera alrededor de 1,68 millones de ocupaciones en Colombia y representa el 55,2 % del empleo identificado de la economía nocturna. Siete de cada diez personas ocupadas en estas actividades son mujeres y el 28,3 % corresponde a jóvenes de hasta 28 años.

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Durante el primer semestre de 2026, la División 56 registró ingresos por $64,13 billones y un valor agregado estimado de $22,62 billones, según los datos divulgados por la organización.

En las cinco zonas urbanas directamente relacionadas con los departamentos afectados (Armenia, Manizales, Pereira, Quibdó y Cali), el sector concentra 162.181 ocupados y genera cerca de $3,41 billones en valor agregado semestral.

Cali representa la mayor participación dentro de este grupo, con 107.424 empleos y un valor agregado de $2,16 billones durante el primer semestre de 2026. Le siguen Pereira, con 22.536 empleos; Manizales, con 15.596; Armenia, con 14.140, y Quibdó, con 2.485.

❤️🇨🇴 REACTIVAR TAMBIÉN ES RECONSTRUIR



El terremoto del 10 de agosto dejó profundas afectaciones en bares, gastrobares y restaurantes del Eje Cafetero, Cali y Quibdó.



Pérdidas de inventario, daños físicos y cierres preventivos que hoy ponen en riesgo empleos, familias y negocios… pic.twitter.com/NmDAdc2Z13 — 🇨🇴 ASOBARES COLOMBIA (@Asobares) August 26, 2026

El gremio aclaró que las ayudas económicas no deben significar una reapertura apresurada de los establecimientos. Por el contrario, insistió en que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de trabajadores y clientes.

Asobares señaló que ningún negocio debería reabrir sin una evaluación estructural y la revisión de aspectos como las redes de gas y electricidad, las rutas de evacuación, el aforo, la seguridad humana, los sistemas contra incendios y las condiciones sanitarias.

“Solicitamos que, una vez un negocio sea declarado seguro, tenga capital para levantarse, clientes para volver a vender y recursos para mantener a sus trabajadores”, afirmó Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares Colombia.

La asociación también solicitó al vicepresidente José Manuel Restrepo y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, instalar una mesa de trabajo para ampliar y focalizar estas propuestas.

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El gremio ofreció, además, su red territorial para apoyar el censo empresarial, acompañar los procesos de reapertura, canalizar asistencia y hacer seguimiento a los recursos y resultados del plan de recuperación sectorial.