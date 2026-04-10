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Blu Radio  / Economía  / Asofondos: “Repatriar fondos de pensiones hará que pensionados tendrán mesadas más bajas”

Asofondos: “Repatriar fondos de pensiones hará que pensionados tendrán mesadas más bajas”

La principal preocupación de Asofondos radica en que la rentabilidad constituye la mayor parte del capital en las cuentas de ahorro individual. Según Velasco, el 80% de lo que un colombiano acumula para su vejez proviene de las ganancias generadas por las inversiones, no solo de los aportes mensuales.

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