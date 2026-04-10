Asofondos: “Repatriar fondos de pensiones hará que pensionados tendrán mesadas más bajas”

El reciente decreto del Gobierno Nacional, que busca limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero a un máximo del 30% en los próximos cinco años, ha generado una fuerte reacción en el sector financiero. Andrés Velasco, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), en diálogo con Mañanas Blu, advirtió que esta medida tendrá un impacto directo y negativo en el ahorro de los trabajadores colombianos y en el monto de sus futuras pensiones.



El impacto en las mesadas y la rentabilidad

La principal preocupación de Asofondos radica en que la rentabilidad constituye la mayor parte del capital en las cuentas de ahorro individual. Según Velasco, el 80% de lo que un colombiano acumula para su vejez proviene de las ganancias generadas por las inversiones, no solo de los aportes mensuales.

Hombre cobró por tres años la pensión de su mamá muerta Foto: referencia, Lexica

Al restringir la diversificación internacional, se limita la capacidad de los fondos para buscar mejores retornos. Velasco fue enfático al señalar que “aquellos que logren acumular las cifras suficientes para pensionarse, pues van a tener pensiones más bajas porque van a tener cuentas de ahorro individuales más bajas”. Esto se debe a que es más difícil generar rentabilidad en un mercado local pequeño, con apenas una decena de acciones líquidas, frente a la oferta global de miles de activos.



Una repatriación masiva de recursos

Actualmente, los fondos de pensiones tienen una exposición promedio en el extranjero de un 48%, cumpliendo con límites que hoy llegan hasta el 70% para los fondos de mayor riesgo. El nuevo decreto obliga a bajar esta cifra al 35% en tres años y al 30% en cinco años.

Aunque la cifra exacta es difícil de calcular por la volatilidad de los mercados, Velasco estimó que “reducir en cerca de 20% la exposición en el extranjero implicaría una reducción de más de 100 billones de pesos”. Este monto, que equivale a unos 25.000 o 30.000 millones de dólares, representa un flujo de recursos masivo que deberá retornar al país.

El Gobierno justifica esta medida bajo la premisa de que la inversión en Colombia es baja y necesita reactivarse. Sin embargo, desde Asofondos califican este diagnóstico como "inadecuado". Velasco argumenta que la baja inversión nacional no se debe a la falta de capital, sino a factores como el elevado déficit fiscal, la desconfianza y la inestabilidad jurídica.



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