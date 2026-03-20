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Blu Radio  / Economía  / "Limitar diversificación es contraproducente”: Asofondos insiste en diálogo tras críticas de Petro

"Limitar diversificación es contraproducente”: Asofondos insiste en diálogo tras críticas de Petro

La declaración llega luego de que el presidente Gustavo Petro volviera a cuestionar al sector asegurado, vía redes sociales, que los fondos “están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece”.

Valor de pensión de miles de colombianos se vería reducido con medida del Gobierno, según Asofondos
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Foto: ImageFx
Por: Valentina Herrera
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Actualizado: 20 de mar, 2026

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