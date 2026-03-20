"Limitar diversificación es contraproducente”: Asofondos insiste en diálogo tras críticas de Petro

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, insistió en que los fondos de pensiones privados tienen un régimen de inversión regulado y vigilado y que las inversiones que se hacen en el extranjero están sujetas a dicha regulación siempre priorizando el beneficio de los ahorradores.

La declaración llega luego de que el presidente Gustavo Petro volviera a cuestionar al sector asegurado, vía redes sociales, que los fondos “están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece”.

Según el mandatario, hay una fuga de capitales porque el dinero de los trabajadores se estaba sacando sin autorización de los mismos.

Los administradores de pensiones están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece



Este es el dinero de las y los trabajadores depositados que sacan sin su autorización las administradores d pensiones en masa. Es una verdadera fuga de capitales.



Es por esto que… pic.twitter.com/aURMTsbP7e — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2026

Ante esto, Velasco insistió en que entidades como la Superintendencia Financiera tienen ese rol de regular el régimen de inversión y que la diversificación es uno de los elementos más importantes en el portafolio.



“No hay una acción deliberada hacia invertir en en en ningún tipo de activo. Lo que hacen los fondos de pensiones es valorar cuáles son las opciones que están y cuáles son las que le convienen más a los trabajadores colombianos en términos de rentabilidad y de gestión del riesgo. Esa es la política de inversión de los fondos de pensiones y, por supuesto, todo siempre sujeto a la regulación y a la supervisión que las autoridades hacen de estos recursos”.

El líder gremial recordó que el sector que representa ya está invirtiendo en Colombia en temas de deuda pública, privada, de renta fija, renta variable, en fondos de inversión, fondos de capital privados.

“Las inversiones de los fondos benefician de forma muy importante las finanzas públicas porque en la medida en que algunas personas deciden trasladarse en algún momento de su vida al régimen público, lo hacen llevándose la rentabilidad que se ha obtenido en los fondos privados. Entonces, no solamente en beneficio de los ahorradores pensionales que han elegido en su mayoría, los fondos privados, cerca de veinte millones de colombianos, sino también en beneficio de la Nación”, explicó Velasco como una de las razones para proteger esa diversificación.

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Cabe recordar que en los últimos meses el gobierno Petro ha planteado dos cambios importantes al sistema pensional que han generado preocupación entre gremios y expertos.

Uno de ellos fue el proyecto de decreto presentado en febrero pasado, que busca trasladar a Colpensiones los recursos de las personas que pasaron de los fondos privados a los públicos usando la ventana de traslado que creó la reforma pensional y que se pudo ejecutar pues fue uno de los puntos que permitió la Corte Constitucional pese a la suspensión provisional.

Dicho proyecto establece que en máximo 15 días hábiles (a partir de la fecha en que la norma entre en vigencia) los fondos privados deben transferirles a Colpensiones todos los recursos que, según cálculos de Asofondos, serían de unos 27 billones de pesos.

Dinero Foto: Blu Radio, referencia

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Expertos alertan que esto sería ilegal al querer hacerse, vía decreto, está contrariando una ley, que es la reforma pensional y que en su artículo artículo 76 dice que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por las AFP hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.

El otro plan, presentado en enero de este 2026, es el borrador del decreto que permitiría repatriar entre 120 y 125 billones de pesos de los ahorros pensionales de colombianos invertidos en el exterior, con el objetivo de trasladarlos al país y reforzar el sistema público, especialmente a Colpensiones.

Esto, lo harían ordenando que los fondos privados solo puedan invertir en el exterior hasta el 30% de su portafolio frente al 48% que hoy se tiene vigente y ofreciendo un paquete de proyectos, en su mayoría de infraestructura, para direccionar esos recursos.

Justamente, Andrés Velasco le contó a BLU Radio que aún no han recibido respuesta de la carta que desde Asofondos le enviaron al presidente Gustavo Petro manifestando esa intención de buscar maneras de aumentar la inversión nacional sin dejar a un lado la diversificación de los mercados.

“Si esa es la prioridad del Gobierno, estamos listos para trabajar en esa lista y en ampliar esa lista. Hay muchísima necesidad de infraestructura, pero para que cualquiera de esos proyectos llegue al punto de demandar recursos de los fondos de pensiones o de cualquier inversionista, se necesita trabajo, estructuración, se necesita llevar esos proyectos al grado de desarrollo técnico, de viabilidad financiera, viabilidad jurídica, viabilidad ambiental”, agregó Velasco, contando que han tenido proyectos que se quedan en el camino por temas burocráticos o falta de confianza.

Velasco fue enfático en que desde los fondos privados sí quieren fortalecer la inversión nacional pero para eso se necesita trabajo conjunto.

“Como siempre, los fondos de pensiones hemos estado comprometidos con invertir en Colombia todo lo que podemos invertir. Si no invertimos más en Colombia es porque no encontramos esas oportunidades de inversión y yo creo que ahí es donde está la solución. (...) No es necesario limitar la diversificación, es contraproducente limitar la diversificación”, puntualizó Velasco.