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"No es el que diga Uribe, es lo que necesita Colombia": el expresidente pide propuestas serias

El expresidente Álvaro Uribe insistió en que la elección no debe definirse por nombres propios, sino por las necesidades estructurales del país, que ve una posibilidad en Paloma Valencia.

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