"No es el que diga Uribe, es lo que necesita Colombia": el expresidente pide propuestas serias

La carrera por la Presidencia de Colombia avanza y el debate de la oposición por los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella crece. En diálogo con Recap de Blu Radio, el expresidente y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, destacó a su candidata como una mujer “integra” y “capaz” de poder dirigir al país.

El expresidente insiste en que su respaldo no es personalista, sino resultado de un proceso democrático. Uribe destacó a Paloma Valencia porque se “ganó esos procedimientos” internos. La calificó como “estudiosa”, “firme”, “de corazón grande” y con “gran capacidad para analizar los problemas del país”, incluso señalando que muchos la consideran “la mejor legisladora”.

El exjefe de Estado enfatizó que el Centro Democrático, partido que lidera, ha construido una base ideológica sólida que trasciende las figuras individuales. Según explicó, la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial responde a procesos democráticos internos y no a imposiciones personales.

“Aquí no es el que diga Uribe. Aquí hay un partido serio. Un partido que ha tenido un comportamiento respetable y homogéneo de oposición argumentada al Gobierno del presidente Petro. Hay unos procedimientos democráticos (…) Yo no dejé el país convertido en una maravilla, pero iba mejorando aún con mis errores. Y la verdad es que ese último año, el Gobierno nuestro fueron al mercado restándole a la producción de coca. Por cierto, se encuentra en la cocaína el año pasado, 2.100, y lo dicen Naciones Unidas, país criminalidades frente sin ruborizarse obliga a votar por Iván Cepeda. Esto sí tiene que generar una polarización conceptual”, dijo.



Foto: AFP.

Reiteró que los verdaderos temas que deben definir la elección son la seguridad, el crecimiento económico y la generación de empleo. Asimismo, defendió el papel del emprendimiento privado como motor de equidad social, una de las banderas históricas de su partido: “El emprendimiento privado no es un fin, es un medio de equidad social”.

“Este país ha construido un cerco diferente y es importante. He acompañado a campañas políticas desde que tengo de 10 años. Todos hablan de paz y nadie de seguridad (…) El primer Gobierno enemigo de la empresa privada ha sido este. Todos los anteriores fueron amigos de la empresa privada, unos le ayudaban bien y otros mal, pero siempre se hablaba de equidad social. Para que los haya se necesita emprendimiento privado”, dijo.

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Aunque reconoció las dificultades para consolidar acuerdos, subrayó que estos deben darse sin “romper velas” ni generar divisiones irreparables. En su visión, lo que está en juego no es quién respalda a quién, sino qué tipo de Estado, economía y sociedad quieren los colombianos: “¿Qué queremos de la salud? ¿Qué queremos de la economía? ¿Qué queremos del empleo? Esos son los temas”, insistió.