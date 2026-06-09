Autopistas del Café: Gobierno está listo para bajar peajes, pero con un techo de gasto

El Gobierno nacional está listo para oficializar la reducción de las tarifas de peajes en Autopistas del Café, pero le pondrá un límite al costo total de esa decisión de acuerdo con un borrador de resolución por el cual el Ministerio de Transporte recibirá comentarios de la comunidad hasta hoy.

La decisión de reducir las tarifas se tomó en medio de negociaciones entre el gobierno nacional y los comités antipeajes de la región. Además, coincidió con el anuncio del presidente Gustavo Petro de no continuar el modelo de desarrollo de infraestructura mediante concesiones y con el rechazo del proyecto de iniciativa privada Conexión Centro, con el que Odinsa prometía invertir unos 7 billones de pesos en las carreteras de la región.

Según el documento las tarifas de los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia quedarán en 700 pesos para los automóviles, camionetas, camperos, microbuses, busetas y camiones de dos ejes residentes en Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Filandia y Salento. La tarifa que hoy se cobra para las categorías I y II en esos peajes está entre los 16.200 y los 21.200 pesos.

La reducción de peajes irá hasta el 1 de febrero de 2027, fecha en la que terminaría la concesión actual, o hasta agotar los recursos de excedentes del proyecto.



El 1 de enero de 2027 la tarifa diferencial quedará en un mínimo de 800 pesos.

Los usuarios que no sean residentes en esos municipios o que no logren comprobar esa condición para acceder al beneficio seguirán pagando la tarifa regular.

¿Cuánto costará la rebaja de peajes en Autopistas del Café?

El Gobierno estima que la concesión tiene excedentes por 21.600 millones de pesos, que serán destinados a financiar la reducción de tarifas.

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"Cuando se advierta amenaza o insuficiencia de recursos en los mecanismos de compensación contemplados en el Contrato de Concesión No. 113 de 1997, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer al Ministerio de Transporte, una modificación y/o un incremento del valor de las tarifas y demás condiciones previstas en la presente resolución", indica el documento.

Es decir, si los recursos se acaban antes del 1 de febrero de 2027 el gobierno va a evaluar la posibilidad de subir las tarifas nuevamente. El documento no tiene un estimativo de cuánto tiempo podría cubrirse la reducción con el dinero existente.

Vale recordar que el contrato obliga al gobierno a garantizar a la concesión un ingreso mínimo, es decir, que el Estado tendrá que pagar aquellos recursos que no se cobren a quienes pasen por el peaje bajo las nuevas condiciones.

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Tanto la Procuraduría como la Contraloría han anunciado un seguimiento especial a las actuaciones del Gobierno nacional sobre las Autopistas del Café y el gobierno tuvo que aclarar públicamente que no era su intención cancelar anticipadamente el contrato.

La reducción de peajes regirá una vez que el Gobierno firme la resolución definitiva, algo que podría ocurrir esta misma semana.