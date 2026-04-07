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Blu Radio  / Economía  / Banco de la República publicó minutas de su última junta sin el visto bueno de MinHacienda

Banco de la República publicó minutas de su última junta sin el visto bueno de MinHacienda

El documento, fechado el 7 de abril de 2026, incluye una advertencia que no es usual. Esta versión de las minutas no ha sido aprobada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por lo cual está sujeta a modificaciones.

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