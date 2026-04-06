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Blu Radio  / Economía  / “Viola la Constitución”: César Gaviria por pelea de Petro con Banco de la República

“Viola la Constitución”: César Gaviria por pelea de Petro con Banco de la República

Gaviria, quien fue una figura central en la implementación de la autonomía del banco bajo la Constitución de 1991, advirtió que el camino que ha tomado el Gobierno es un "embeleco" que pone en riesgo la estabilidad del país.

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