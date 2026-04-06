“Viola la Constitución”: César Gaviria por pelea de Petro con Banco de la República

En diálogo con Mañanas Blu, el expresidente César Gaviria lanzó duras críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro, calificando como un acto ilegal y una violación directa a la Constitución la actual confrontación que el Ejecutivo mantiene con la Junta Directiva del Banco de la República.

Gaviria, quien fue una figura central en la implementación de la autonomía del banco bajo la Constitución de 1991, advirtió que el camino que ha tomado el Gobierno es un "embeleco" que pone en riesgo la estabilidad del país.



Un abismo legal y el riesgo de un delito

Gaviria fue enfático al señalar que el presidente Petro está incurriendo en una equivocación de proporciones históricas al pretender que puede reemplazar las decisiones técnicas de la Junta del Banco de la República por la voluntad de un "grupo de amigos".

Presidente Gustavo Petro Foto: Prensa Presidencia de la República

Según el exmandatario, el presidente no tiene los votos necesarios en el Congreso para tramitar una Constituyente ni para reformar la Constitución a su "amaño".

“En el momento en que se salga de lo que manda la Constitución va a incurrir en un delito”, sentenció Gaviria, subrayando que violar la independencia del emisor de esa manera es un acto penalmente sancionable y una ruptura del Estado de derecho. Para el expresidente, las tesis del gobierno no pueden prevalecer sobre la institucionalidad consagrada en la ley.



El papel del ministro de Hacienda y el bloqueo institucional

La controversia escaló tras la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de las sesiones de la junta. Gaviria calificó este hecho como algo "impropio, indelicado e ilegal", pues el ministro tiene la obligación constitucional de asistir y participar en las decisiones monetarias.



Advirtió que, si el funcionario se niega a regresar, lo más ético es que renuncie a su cargo para que otra persona que sí esté dispuesta a cumplir con la ley asuma la cartera.

El exmandatario aclaró que el gobierno es una minoría dentro de la junta y que el hecho de que el ministro no asista no paraliza por completo la institución, aunque sí bloquea deliberadamente el funcionamiento normal del Banco de la República.

Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B Foto: Banco de la República

Consecuencias económicas

El impacto de este choque institucional ya se siente en los mercados internacionales. Gaviria destacó que Colombia paga actualmente la tasa de interés más cara de América Latina para colocar sus bonos (14%), debido a la pérdida de credibilidad internacional generada por la irresponsabilidad del gobierno.

Publicidad

Finalmente, citó cifras preocupantes de la Asociación Bancaria, indicando que en el año 2023 las actividades de los establecimientos de crédito cayeron un 45% y que 11 bancos reportaron pérdidas, una cifra no vista en muchas décadas.

Escuche aquí la entrevista: