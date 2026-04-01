Decanos de economía piden proteger la autonomía del Banco de la República

Un grupo de decanas y decanos de facultades de economía de distintas universidades de Colombia hizo público un comunicado en el que solicita proteger la autonomía del Banco de la República y respaldar a su Junta Directiva y equipo técnico.

El pronunciamiento se da tras lo ocurrido en una sesión de la Junta Directiva, en la que el ministro de Hacienda se retiró por no compartir la decisión mayoritaria sobre la tasa de interés de política.

En el documento, los firmantes señalaron que, en contextos de incertidumbre, el desacuerdo entre expertos es posible y hace parte del proceso de toma de decisiones. Indicaron que la existencia de una junta con integrantes de distintas trayectorias permite evaluar múltiples perspectivas y construir una síntesis sobre la política monetaria.

También destacaron que la dedicación exclusiva de varios miembros de la Junta busca garantizar la independencia necesaria para cumplir el mandato de mantener la estabilidad de precios. Según el comunicado, este trabajo se apoya en información y evidencia técnica producida de manera permanente.



Los académicos señalaron que, aunque el ministro de Hacienda tiene participación en la Junta como representante del Gobierno, su papel contribuye a la coordinación de la política macroeconómica. Sin embargo, expresaron preocupación por la decisión de retirarse de la sesión y por sus declaraciones posteriores, al considerar que podrían afectar la institucionalidad monetaria.

El comunicado recordó que la autonomía del banco central ha estado asociada a la reducción de la inflación en el país, desde niveles superiores al 30 % a comienzos de la década de 1990 hasta cifras de un dígito en la actualidad, y reiteró la importancia de preservar este esquema para la estabilidad económica.

El documento está firmado por decanos de universidades como la Universidad de los Andes, EAFIT, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Icesi y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.