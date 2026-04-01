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Blu Radio  / Economía  / Decanos de economía piden proteger la autonomía del Banco de la República

Decanos de economía piden proteger la autonomía del Banco de la República

Académicos de varias universidades del país respaldaron la independencia del Banco de la República y manifestaron preocupación por lo ocurrido en una reciente sesión de su Junta Directiva.

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