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Blu Radio  / Economía  / ¿Qué pasa si el ministro de Hacienda no asiste a la junta del Banco de la República?

¿Qué pasa si el ministro de Hacienda no asiste a la junta del Banco de la República?

Frente a las dudas constitucionales sobre si el Banco puede tomar decisiones sin el ministro, Pinilla aseguró que la junta sí puede sesionar, pues la autonomía del banco central es un pilar para mantener el equilibrio económico del país.

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