¿Qué pasa si el ministro de Hacienda no asiste a la junta del Banco de la República?

En diálogo con Mañanas Blu, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, analizó la controversia actual sobre la posibilidad de que la Junta Directiva del Banco de la República sesione sin la presencia del ministro de Hacienda.

Pinilla, quien también desempeñó altos cargos dentro del emisor durante dos décadas, fue enfático en defender la independencia institucional frente a lo que considera presiones indebidas del Ejecutivo.



La autonomía del Banco de la República y el Artículo 371

Frente a las dudas constitucionales sobre si el Banco puede tomar decisiones sin el ministro, Pinilla aseguró que la junta sí puede sesionar, pues la autonomía del banco central es un pilar para mantener el equilibrio económico del país

Según el experto, el artículo 371 de la Constitución Política establece con claridad que la Junta Directiva es la autoridad suprema en materia monetaria, cambiaria y crediticia, y debe actuar con independencia.

Pinilla calificó como una "grosería" y un acto de "autarquía" que el Gobierno nacional pretenda bloquear el funcionamiento del Banco mediante la inasistencia de su ministro.



Para el exmagistrado, esta postura ignora las conveniencias económicas generales de la nación por encima de intereses políticos momentáneos.



Consecuencias disciplinarias para el ministro de Hacienda

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la advertencia sobre la responsabilidad legal del funcionario. Pinilla sostuvo que la presencia del Ministro de Hacienda en la junta es obligatoria, y su ausencia deliberada constituye una falta disciplinaria.

En este sentido, hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que actúe como máximo órgano disciplinario y exija el cumplimiento de los deberes constitucionales a los servidores públicos, sin importar su rango.

Procuraduría General. Foto: Procuraduría General.

Riesgos de inflación y manejo del gasto público

El exmagistrado vinculó la importancia de la independencia del Banco con la estabilidad de los precios en Colombia. Advirtió que, si el Gobierno logra influir sin contrapesos en el emisor, se corre el riesgo de una emisión excesiva de moneda para financiar gastos políticos, lo que derivaría inevitablemente en un aumento de la inflación y el costo de los alimentos.

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Finalmente, aunque Pinilla no es partidario de una reforma que elimine al ministro de la junta —al considerarlo el puente económico con la Presidencia—, recalcó que dicha posición no le otorga el poder de paralizar la institución

Escuche aquí la entrevista: