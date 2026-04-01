"Es una forma de boicotear al Banco de la República": Carolina Soto por ruptura del Gobierno

En diálogo con Mañanas Blu, la economista y ex codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, calificó como una situación de extrema gravedad la reciente ruptura institucional provocada por el Gobierno Nacional tras los desacuerdos en la junta directiva del emisor.

BLU Radio. Carolina Soto / Foto: Banco de la República.

El conflicto escaló luego de que el mandatario cuestionara la independencia de la entidad y de que se conociera la posibilidad de que el ministro de Hacienda no asista a las próximas sesiones de política monetaria.



El riesgo de la parálisis institucional

Soto advierte que la ausencia deliberada del ministro de Hacienda, quien preside la junta, impide legalmente que el organismo pueda sesionar para tomar decisiones vitales para la economía. Sobre esta situación, la economista fue enfática: "Lo veo como una forma de boicotear la función de la autoridad monetaria que es el Banco de la República".

Banco de la República aumenta en 100 puntos básicos la tasa de interés Fotos: Blu Radio

Esta postura surge en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente su rechazo a la actual junta, llegando incluso a pedir a la ciudadanía votar contra sus integrantes.

Según Soto, estas acciones constituyen un elemento más que "afecta la credibilidad del banco y que afecta sus funciones", lo cual podría derivar en un impacto negativo para los inversionistas y los mercados financieros al minarse la confianza en la institución.



El impacto en la inflación y los sectores vulnerables

Ante los señalamientos del Gobierno que sugieren que el Banco de la República obedece a intereses privados, Soto defendió la misión constitucional del emisor de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.



La ex codirectora explicó que la labor del banco es fundamental para los sectores más pobres, quienes carecen de activos financieros para protegerse del alza de precios.

"El banco tiene que proteger el dinero que la gente tiene en su bolsillo, sobre todo de la gente más pobre es la que más se afecta con el crecimiento de los precios", afirmó Soto, añadiendo que presentar al banco como un protector exclusivo del sector financiero nace del "desconocimiento para minar esa tarea tan importante", recordó.

Para la economista, la solución no radica en un cambio constitucional, sino en un "llamado de nuevo a la sensatez y a la prudencia" por parte del Gobierno para retomar el trabajo coordinado que ha caracterizado la institucionalidad del país.

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Escuche aquí la entrevista: