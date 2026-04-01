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Blu Radio  / Economía  / "Es una forma de boicotear al Banco de la República": Carolina Soto por ruptura del Gobierno

"Es una forma de boicotear al Banco de la República": Carolina Soto por ruptura del Gobierno

El conflicto escaló luego de que el mandatario cuestionara la independencia de la entidad y de que se conociera la posibilidad de que el ministro de Hacienda no asista a las próximas sesiones de política monetaria.

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