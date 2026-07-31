BanRep comprará dólares hasta por US$4.000 millones por fuerte caída de la moneda

El Banco de la República anunció este viernes un programa para comprar hasta US$4.000 millones en reservas internacionales, una medida que se activará de manera gradual cuando el precio del dólar en Colombia registre niveles inferiores a su promedio reciente.

La decisión, adoptada por la Junta Directiva del banco central en su sesión del 31 de julio, busca fortalecer la liquidez externa del país y aumentar el colchón de reservas internacionales frente a posibles choques provenientes de los mercados financieros internacionales.

Para ejecutar el programa, el banco utilizará un mecanismo de subastas mensuales de opciones put de acumulación, que solo podrán ejercerse cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubique por debajo del promedio móvil de los últimos 20 días hábiles. De esta manera, las compras de divisas se realizarán únicamente en momentos en que el dólar presente una cotización relativamente baja.

Dólares Foto: AFP

Según explicó la entidad, las reservas internacionales son un respaldo para que Colombia pueda cumplir sus obligaciones externas, preservar la confianza de los inversionistas y mantener el acceso a fuentes de financiamiento internacional en caso de que se presenten episodios de volatilidad.



El Banco de la República recordó que este mecanismo ya fue utilizado en 2024, cuando permitió acumular cerca de US$1.500 millones en reservas internacionales.

La primera subasta fue convocada para este 31 de julio y se realizará el 3 de agosto, con un cupo de hasta US$400 millones. Las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto, siempre que se cumpla la condición relacionada con la tasa de cambio.

La entidad aclaró que este programa tiene un carácter preventivo y que es compatible con la actual postura de política monetaria. Asimismo, aseguró que seguirá utilizando los instrumentos necesarios para mantener las tasas de interés de corto plazo alineadas con la tasa de intervención definida por la Junta Directiva.