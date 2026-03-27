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Blu Radio  / Economía  / BBVA Colombia aumentó en un 85% su financiación sostenible en 2025

BBVA Colombia aumentó en un 85% su financiación sostenible en 2025

El año pasado la entidad amplió su red de corresponsales bancarios, superando los 60.000 puntos en todo el país.

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