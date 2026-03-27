BBVA Colombia aumentó en un 85% su financiación sostenible en 2025

El banco BBVA Colombia cerró el 2025 con utilidades por $458.195 millones y un fuerte crecimiento en financiación sostenible, que superó los $22,5 billones destinados a iniciativas económicas, sociales y ambientales. Esta cifra representa un aumento del 85% frente a 2024, es decir, cerca de $9,6 billones adicionales.

Del total de recursos, $10 billones se dirigieron a vivienda, emprendimiento y desarrollo regional, mientras que $12,5 billones financiaron proyectos de acción climática enfocados en la transición hacia una economía baja en carbono.

Según la entidad, estos recursos permitieron ampliar el acceso al crédito a sectores que históricamente han tenido menor financiación. Más de 10.800 familias accedieron a vivienda de interés social, 2.000 micronegocios recibieron apoyo, 170 pequeños productores fueron financiados mediante esquemas con empresas ancla y 421 pymes lideradas por mujeres fortalecieron sus operaciones. También se destinaron más de $41.000 millones a empresas ubicadas en zonas afectadas por el conflicto.

En materia ambiental, BBVA movilizó $877.000 millones para proyectos de conservación de ecosistemas, a través del primer bono de biodiversidad del sector financiero en Colombia. Además, destinó $157.000 millones a iniciativas de uso sostenible del agua mediante el llamado Bono Azul.



En el marco de la Asamblea General de Accionistas, Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo de la entidad, destacó la recuperación de la rentabilidad durante el último año. En resultados operativos, la cartera empresarial registró desembolsos por $23,5 billones, con un crecimiento del 11,5% frente a 2024. El banco también fortaleció su banca patrimonial y avanzó en su expansión internacional con la apertura de una oficina en Panamá.

En materia de digitalización, la entidad lanzó nuevas funcionalidades en su aplicación, como la integración con Bre-B, la plataforma de pagos instantáneos del Banco de la República, así como soluciones para comercios como “Cobro al toque”, que convierte el celular en un datáfono. Además, cerró el año con más de 60.000 corresponsales bancarios en el país, la red más amplia del sistema financiero.

