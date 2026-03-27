Gobierno aumenta dividendo de Ecopetrol a 121 pesos por acción y recibirá la mayoría en abril

El Gobierno nacional aumentó a última hora la repartición de dividendos en Ecopetrol y, con su mayoría accionaria, votó a favor de una entrega de 121 pesos por acción en comparación con los 110 propuestos por la administración en la propuesta original.

La distribución implica que se repartirán en dividendos más del 55 % de las utilidades equivalentes a unos 4.9 billones de pesos.

El Gobierno exige un pago de 4 billones de pesos a más tardar el 30 de abril de este año, justo antes de la primera vuelta de las elecciones.

Los accionistas minoritarios recibirán sus dividendos el 30 de abril y el Gobierno recibirá el resto de sus ganancias antes del 30 de junio.



A pesar del incremento, la distribución de dividendos de Ecopetrol sigue siendo la más baja desde el año 2020.

