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Blu Radio  / Economía  / Gobierno aumenta dividendo de Ecopetrol a 121 pesos por acción y recibirá la mayoría en abril

Gobierno aumenta dividendo de Ecopetrol a 121 pesos por acción y recibirá la mayoría en abril

La compañía entregará más del 55% de sus utilidades en dividendos.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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