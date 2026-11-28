Las jornadas de descuentos de noviembre están transformando los hábitos de consumo de los colombianos. Aunque el Black Friday y los Black Days suelen relacionarse con la compra de tecnología, ropa y electrodomésticos, cada vez más hogares aprovechan estas fechas para adquirir alimentos, abastecer sus despensas y comprar artículos para el hogar.

Este comportamiento quedó reflejado en un análisis de BBVA Research sobre el Black Friday de 2025. Según el informe, durante ese fin de semana el gasto de los hogares en alimentos aumentó un 90 %, mientras que las compras de artículos para el hogar crecieron un 105 %, en comparación con un fin de semana habitual de noviembre.

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En términos generales, el consumo de los hogares registró un incremento del 85 % durante esos días. Las cifras evidencian que las temporadas promocionales también representan una oportunidad para adquirir productos de uso cotidiano y organizar los gastos familiares.

Mercado. Foto: Magnific

¿Cuánto se espera vender durante el Black Friday de 2026?

Las expectativas comerciales para este año también apuntan a una temporada dinámica. De acuerdo con proyecciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026 se podrían realizar cerca de 12,8 millones de compras por internet en Colombia, un 20 % más que en 2025. Las ventas alcanzarían aproximadamente $2,46 billones.



En medio de este panorama, Makro realizará su evento promocional Contrarreloj Black, como parte de sus Black Days, entre el 27 y el 30 de noviembre. La jornada estará disponible en sus 20 tiendas físicas del país y en su plataforma de comercio electrónico.

La compañía anunció promociones de hasta el 50 % en frutas y verduras seleccionadas y del 30 % en pescados y mariscos. También tendrá precios especiales en carnes, lácteos, cereales, aceites, arroz, café y productos de panadería.

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Las ofertas incluirán descuentos de hasta el 35 % en referencias seleccionadas de aseo y cuidado personal, y rebajas de hasta el 40 % en menaje y utensilios para el hogar.

Asimismo, habrá promociones en electrodomésticos y tecnología, con productos como televisores y neveras. Para quienes buscan anticipar los regalos de Navidad, la jornada contempla descuentos de hasta el 60 % en juguetes.

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El Contrarreloj Black estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026. Las promociones estarán sujetas a términos, condiciones y disponibilidad de las referencias en cada establecimiento. Los consumidores podrán consultar los detalles en www.makro.com.co y realizar sus compras en las tiendas físicas o mediante el canal online.