El superniño pondrá en riesgo el empleo en Colombia: OIT alerta caos por la ola de calor

a preocupación por un posible apagón en Colombia debido al fenómeno del superniño ha concentrado el debate en el sector energético. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que los efectos irán mucho más allá y podrían comprometer el empleo, los ingresos de miles de trabajadores y las condiciones laborales en varios sectores productivos.

El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, explicó que las altas temperaturas, la escasez de agua y las alteraciones climáticas tendrán consecuencias directas sobre la economía y el mercado laboral. "Esto requiere anticiparnos y prever que los trabajadores y las empresas van a enfrentar condiciones adversas y hay que actuar y prevenir esas consecuencias", afirmó.

¿Cómo afectará el superniño al empleo y los ingresos?

Bertranou explicó que la investigación de la OIT retoma experiencias de anteriores fenómenos de El Niño y otros eventos climáticos extremos para identificar sus efectos sobre la economía.



Según indicó, los primeros sectores afectados serán la agricultura y la pesca, pero el impacto se extenderá a otras actividades productivas.

"Generan una consecuencia en la actividad productiva, especialmente en algunos sectores, particularmente como la agricultura, la pesca y eso luego se transmite también en efectos en el empleo, en los ingresos y también en las condiciones de trabajo", señaló.

El experto agregó que industrias intensivas en consumo de agua, como la textil, la papelera y la del cartón, también podrían enfrentar dificultades si disminuye la disponibilidad del recurso hídrico.

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La OIT advierte riesgos para trabajadores informales

Fenómeno de El niño Foto: AFP

El funcionario explicó que uno de los mayores desafíos será proteger a quienes desarrollan labores al aire libre o pertenecen al sector informal.

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"Hay que activar protocolos que permitan adaptar la jornada de trabajo, la rotación de tareas, establecer pausas obligatorias y la posibilidad de tener momentos para hidratación", afirmó.

También recordó que el estrés térmico reduce la productividad y aumenta los riesgos para la salud ocupacional, por lo que insistió en la necesidad de que gobiernos, empresas y trabajadores coordinen medidas preventivas.

El fenómeno podría extenderse hasta 2027

Bertranou señaló que, según la Organización Meteorológica Mundial, el superniño podría prolongarse durante buena parte de 2027, por lo que las acciones no deben limitarse a atender la emergencia inmediata.

"Este fenómeno del niño tiene que ser una oportunidad de aprendizaje institucional para poder afrontar en el futuro otras crisis", aseguró.

Finalmente, indicó que el cambio de gobierno en Colombia representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre autoridades, empleadores y trabajadores, con el fin de reducir el impacto económico y social que dejará el fenómeno climático.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo afectará el superniño al empleo en Colombia?

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La OIT advierte que las altas temperaturas y la escasez de agua podrían reducir la actividad productiva, afectar los ingresos y deteriorar las condiciones laborales, especialmente en sectores como la agricultura y la pesca.

¿Qué trabajadores serán los más afectados por el superniño?

Los trabajadores rurales, quienes laboran al aire libre y buena parte del sector informal enfrentarán mayores riesgos por el calor extremo, el estrés térmico y la disminución de la productividad.

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¿Qué recomienda la OIT para enfrentar el superniño?

El organismo propone adaptar las jornadas laborales, garantizar pausas de hidratación, fortalecer la protección social y coordinar acciones entre gobiernos, empresas y trabajadores para mitigar los efectos del fenómeno.