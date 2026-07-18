Las cuatro recomendaciones de Nequi para recuperar las finanzas tras el Mundial

Luego del Mundial de la FIFA, muchas personas ya empiezan a notar los gastos reales que realizaron durante la temporada futbolera. Por ello, es necesario retomar el control del presupuesto y reorganizar las finanzas y los hábitos que permitan recuperar la inversión hecha durante el Mundial.

Ante este panorama, Nequi compartió cuatro recomendaciones para administrar mejor el dinero y evitar que los gastos recientes afecten la estabilidad financiera.

Nequi revela cuatro recomendaciones para recuperar las finanzas

Revise los cambios en sus finanzas

El primer consejo es analizar cómo se encuentra la situación financiera actual. Según la plataforma, muchas personas continúan utilizando el mismo presupuesto, pese a que sus ingresos, gastos o responsabilidades hayan cambiado.

Por tal motivo, recomienda revisar cuánto dinero entra y cuánto sale, así como establecer cuáles son las prioridades a partir de ahora. De hecho, también sugiere hacer una revisión semanal para detectar cualquier desbalance y tomar decisiones con mayor tranquilidad.

Defina prioridades y dele un propósito al dinero

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Según afirma Nequi, el dinero debe separarse de acuerdo con el objetivo que se tenga. Destinar recursos para el arriendo, el mercado, los estudios, un viaje o un fondo de emergencia permite tener un mayor control sobre los gastos y evitar utilizar recursos destinados a otras metas.

De hecho, la entidad indica que ponerle nombre a cada ahorro facilita mantener el compromiso financiero.

Foto: Nequi.

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Construya un fondo de emergencia para enfrentar imprevistos

La tercera recomendación consiste en ahorrar, así sea una cantidad pequeña, para responder a gastos inesperados. De acuerdo con la entidad, contar con un respaldo económico evita afectar otras obligaciones cuando surge un imprevisto. Actualmente, cerca de un millón de personas utilizan Bolsillos para separar su dinero y más de 123.000 mantienen Metas activas para ahorrar de manera organizada.

Use el crédito como una herramienta y no como solución

Finalmente, Nequi recomienda utilizar los créditos solo cuando realmente sean necesarios y como parte de una planeación financiera. Antes de solicitar uno, evalúe la capacidad de pago mensual, el impacto sobre los gastos esenciales y el costo total de la obligación.

Según la entidad, esta práctica ayuda a evitar el sobreendeudamiento y permite afrontar los cambios financieros con mayor tranquilidad. Además, el informe de TransUnion, citado por la plataforma, muestra que el 52 % de los colombianos redujo gastos no esenciales, el 33 % aceleró el pago de deudas y el 26 % incrementó su ahorro para emergencias.