Nequi revela dónde se podrá retirar plata tras separación de Bancolombia

Nequi confirmó que tendrá una separación corporativa de Bancolombia, prevista para el 1 de septiembre. Sin embargo, esta decisión no modificará la forma en la que sus usuarios utilizan la plataforma. Aun así, uno de los aspectos que más inquieta tiene que ver con los lugares donde podrán retirar su dinero.

Con este cambio, Nequi empezará a operar como una entidad financiera independiente y se convertirá en el neobanco más grande del país, con más de 27 millones de usuarios. No obstante, la empresa insistió en que la transformación será únicamente administrativa y que la experiencia de los clientes seguirá siendo la misma.

¿Dónde se podrá retirar dinero de Nequi tras la separación de Bancolombia?

La compañía reveló que los usuarios podrán seguir retirando dinero sin costo en los cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia, tal como ocurre actualmente.



Además de mantener estos puntos de retiro, Nequi aseguró que el resto de sus servicios tampoco tendrá modificaciones. Los clientes podrán seguir accediendo a funciones como:



Envío y recepción de dinero.

Recargas.

Pagos mediante PSE.

Solicitud de créditos.

Canales de atención habituales.

El cambio responde a una reorganización empresarial mediante la cesión de activos, pasivos y contratos relacionados con Nequi, pero no implica nuevas condiciones para quienes utilizan la aplicación.

Joven sorprendido con aplicación Mi Bancolombia Foto: Blu Radio - unsplash

¿Qué pasará con Nequi desde ahora?

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A partir de esa fecha, Nequi operará como una empresa de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, nombre que ahora identifica al holding financiero anteriormente conocido como Grupo Bancolombia.

La entidad también confirmó que los depósitos de los usuarios estarán protegidos por el seguro de depósito de Fogafín, una medida que respalda los recursos administrados por las entidades financieras vigiladas.

¿Qué recomendó Nequi para evitar fraudes durante el cambio?

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Junto con el anuncio, el neobanco hizo un llamado a sus usuarios para evitar caer en posibles estafas relacionadas con este proceso.

Nequi recordó que:



No solicitará realizar trámites por la separación de Bancolombia.

Nunca pedirá claves, códigos de seguridad ni información financiera.

Toda la información oficial llegará únicamente por la aplicación, el correo institucional y sus canales oficiales.

No utiliza terceros ni enlaces externos para solicitar datos personales.

La compañía insistió en que los usuarios no deben compartir información confidencial si reciben llamadas, mensajes o enlaces relacionados con la transición.