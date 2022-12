Soat: cero y van tres veces que cambian fecha del descuento

Pasó el 15 de diciembre y el ministro de Trasporte, Guillermo Reyes, no logró poner a las aseguradoras a conversar su mismo idioma, porque no se ha firmado el decreto del descuento del Soat para motos de hasta 200 centímetros cúbicos, taxis y buses.

Al problema de miles de colombianos sin poder sacar el Soat, se suma quienes esperaron hasta que llegara el 15 de diciembre para pagar la mitad por ese seguro obligatorio. Al comprarlo por internet o en alguna oficina, ninguna aseguradora lo venden con descuento, diciendo que no han recibido la directriz de cómo funcionará y se hará efectiva a reducción del Soat.

Tienen razón las aseguradoras: en empresas como Seguros del Estado y Previsora Seguros no han empezado a vender el Soat con el 50 %, pues dicen que, de momento, no han recibido la normatividad y por ello quienes se acercaron a comprar el Soat tienen que pagar el valor completo.

El ministro de Transporte reconoce que el descuento del Soat no está listo porque el decreto no se ha firmado y por eso espera que hoy pueda ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda para firmar y luego socializar la decisión y, cómo se ejecuta con las aseguradoras. Es que no es un descuento cualquiera, porque le significa al Estado dos billones de pesos al año, el 10 % de la reforma tributaria.

Cuidado ministro con sus anuncios y promesas a los motociclistas y conductores del país, a quienes no cumplirles les pavimenta el camino para protestas y movilizaciones. Ya tres veces se había cambiado de este descuento: primero, que empezaba el 1 de enero, después que el 1 de diciembre y luego se puso el plazo de del 15 de diciembre y, el enredo para sacar el Soat sigue y hasta está empeorando.