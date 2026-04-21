Trabajadores empezarán a ganar más desde julio: el incremento de salario se debe a este motivo

Desde el próximo mes de julio, miles de trabajadores podrán contar con un importante cambio en su bolsillo, y es que el ajuste en las jornadas tendrá una serie de transformaciones que afectarían el mercado laboral. Esta iniciativa representa un alivio para los colombianos, mientras que las empresas deberán reorganizar turnos, así como echarle “lápiz y papel” a los costos operativos.



Trabajadores tendrían incremento de salario desde julio

El cambio se llevará a cabo en el recargo que se paga por trabajar domingos y festivos. Resulta que desde el 1 de julio de 2026, este ya no será del 80 %, sino del 90 % sobre el valor de la hora ordinaria, lo que quiere decir que el ingreso por laborar esos días será mucho mayor.

Este ajuste corresponde al proceso gradual que se ha ejecutado desde 2025, cuando el recargo pasó del 75 % al 80 % y que espera establecer nuevamente la tarifa al 100 % en 2027, como se pagaba antes de la reforma laboral, hace más de 20 años.

Trabajador feliz. Foto: Freepik.

Así puede calcular cuánto le llegará por el incremento

Para que entienda cuánto puede subir el salario, se puede tomar como ejemplo lo que gana actualmente un empleado con salario mínimo. Por lo tanto, si una hora ordinaria tiene un costo de $8.333, con el esquema anterior del 80 % se pagaba alrededor de $14.999 por hora dominical o festiva trabajada. Ahora, con el 90 %, el valor subiría a los $15.833, aproximadamente.



La diferencia puede verse en el papel, algo baja; sin embargo, al sumar varios turnos al mes, el impacto es mucho más notable, en especial, en labores donde es común trabajar fines de semana o días festivos, como por ejemplo, la seguridad.



Ajustes laborales: lo que debe tener presente desde ahora

El incremento se suma a los otros cambios a nivel laboral que se han ejecutado en el país, como lo es la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, así como el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche, lo que ha sido una reestructuración en los esquemas laborales.

Sectores como la salud, vigilancia y turismo, que operan continuamente, son algunos de los más impactados por estos cambios. En este sentido, planean turnos que se vuelven clave para mantener la operación sin afectar costos.

La nueva normativa también deja claro que el pago adicional no reemplaza el derecho al descanso. Quienes trabajan de manera frecuente en domingos o festivos siguen manteniendo la posibilidad de acceder a un día compensatorio remunerado. En casos puntuales, el empleado puede elegir entre el dinero extra o tomar el día libre.

