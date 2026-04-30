Cae producción de petróleo y gas en Colombia frente a 2025, pese a balance positivo de ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó su más reciente informe sobre la producción de petróleo y gas en Colombia correspondiente a marzo de 2026, en el que resalta un desempeño por encima de sus escenarios proyectados. Sin embargo, el comunicado omite un dato clave: la comparación con el mismo mes del año anterior.

Según la entidad, la producción de petróleo alcanzó los 740.497 barriles por día (bpd) en marzo, mientras que el promedio en lo corrido del año se ubica en 740.812 bpd, un 3.15 % por encima del escenario de reservas probadas. En gas, la producción comercializada fue de 700 millones de pies cúbicos por día (Mpcd).

No obstante, expertos aseguran que al contrastar estas cifras con marzo de 2025, se evidencia una caída en ambos casos. La producción de petróleo pasó de 747.891 bpd a 740.497 bpd, lo que representa una disminución cercana al 1% en un año.

El descenso es más pronunciado en el gas. La producción fiscalizada cayó de 821 Mpcd en marzo de 2025 a 700 Mpcd en marzo de 2026, una reducción de casi el 15%.



Petróleo / Imagen de referencia / Foto: AFP

En su comunicado, la ANH opta por comparar los resultados únicamente frente a febrero de 2026, mes en el que se registró un leve repunte impulsado por la recuperación de campos como Indico (Meta), el aporte de nuevos pozos en Casanare y la entrada en operación de otros en Castilla Norte.

La entidad también menciona factores que han afectado la producción, como el aumento en el corte de agua, fallas eléctricas y la declinación natural de los yacimientos, especialmente en campos maduros.

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En el caso del gas, los problemas técnicos en campos del Valle Inferior del Magdalena, así como mantenimientos programados y menor demanda estacional, explican parte de la caída registrada en meses anteriores.

Si bien es válido que la ANH destaque el cumplimiento de sus metas y la comparación con escenarios de reservas, la ausencia de un análisis frente al mismo periodo del año anterior limita la lectura completa de la evolución del sector.