Resumen de noticias: petróleo dispara gasolina, tensión con Ecuador y crisis de orden público

La jornada informativa de este 30 de abril en Colombia está dominada por el impacto internacional del petróleo, decisiones económicas clave en Colombia y un complejo panorama de orden público y salud.



Reapertura de la vía Mosquera – La Mesa en pleno puente festivo

En medio del inicio del puente festivo del Día del Trabajo, se espera la reapertura de la vía Mosquera–La Mesa tras 72 horas de cierre por un derrumbe. Aunque las autoridades avanzan en la remoción total del lodo, la habilitación plena aún depende de condiciones de seguridad para los viajeros.

Petróleo al alza: impacto directo en la gasolina en Colombia

El precio del crudo Brent alcanzó los 126 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, impulsado por tensiones geopolíticas tras la postura de Donald Trump sobre un posible bloqueo del estrecho de Ormuz.

Este incremento ya genera efectos en Colombia: el gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un nuevo aumento en el precio de la gasolina, que podría anunciarse en las próximas horas.

Junta del Banco de la República: tensión con el Gobierno

Este jueves sesiona la junta del Banco de la República, en un contexto de tensión con el Ejecutivo. El Gobierno ha advertido que, si se incrementan nuevamente las tasas de interés, podría convocar una nueva discusión para subir el salario mínimo, lo que intensifica el debate entre control de inflación y protección del empleo.



Corte mantiene impuesto al patrimonio para empresas

La Corte Constitucional dejó en firme el cobro del impuesto al patrimonio decretado en la emergencia económica. Las empresas con patrimonios superiores a $10.474 millones deberán pagar la segunda cuota antes del 4 de mayo, mientras el alto tribunal continúa estudiando el fondo de la medida.

Disturbios indígenas en Bogotá y uso de menores

Graves disturbios protagonizados por comunidades emberá en el centro de Bogotá terminaron con funcionarios retenidos y la intervención de la fuerza pública. Las autoridades denunciaron el uso de menores como escudos humanos, lo que podría derivar en acciones judiciales.

Violencia y desabastecimiento en el suroccidente

La situación de orden público se agrava en Valle del Cauca y Nariño, con al menos 37 ataques recientes según las Fuerzas Militares. Se reportan heridos, asesinatos y desabastecimiento de alimentos y combustible debido a bloqueos en la Vía Panamericana.

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Crisis diplomática entre Colombia y Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció un supuesto plan de incursión armada desde Colombia.

El presidente Petro rechazó las acusaciones y calificó la denuncia como un intento de desviar la atención, aumentando la tensión bilateral.



Crisis en salud: deuda entre Nueva EPS y Cancerología

La Nueva EPS y el Instituto Nacional de Cancerología sostendrán una reunión clave ante la suspensión de atención a nuevos pacientes. La deuda supera los 136 mil millones de pesos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio.

Otros hechos destacados