Gremios, divididos tras decisión de Corte Constitucional sobre impuesto al patrimonio

Hay reacciones divididas entre los gremios empresariales tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender la segunda cuota del impuesto al patrimonio para algunos contribuyentes, mientras se toma una decisión de fondo. Algunos ven este como un buen inicio de la discusión y para otros es abiertamente una decisión equivocada.

Tras la emergencia por lluvias en el norte del país, el Gobierno nacional declaró la emergencia económica y decretó el cobro de impuesto al patrimonio para todas las compañías con más de 10.000 millones en patrimonio. La suspensión aplica por el momento únicamente para entidades sin ánimo de lucro, como las universidades, y también para empresas que estén en liquidación.

"Es un buen inicio de la discusión porque no solamente se generan efectos nocivos hacia este segmento, sino que los efectos del decreto, desde el punto de vista de inexequibilidad y de la suspensión frente a estos decretos, no solamente debe darse hasta ese sector, sino hacia los sectores que tienen un ánimo de lucro, como es el sector industrial, el sector comercial, el sector empresarial del país. Porque al final del día, este impuesto también es una carga tributaria no deseada, que carece de proporcionalidad a la luz de la constitución colombiana frente a lo sucedido en el departamento de Córdoba", dijo el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.

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Y es que los 34 gremios del Consejo Gremial Nacional, y otros sectores empresariales, ya le habían pedido a la Corte que suspendiera el impuesto al patrimonio por considerar que puede causar un impacto desproporcionado en la empresa privada.



¿Qué dicen los gremios sobre la decisión de la Corte Constitucional?

En ese sentido, hay gremios que ven con preocupación esta primera decisión. Entre ellos el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien dijo que la decisión era "lamentable".



"El Gobierno no demostró en los decretos que se cumpliera el requisito de suficiencia, es decir, que los recursos que dice necesitar, no se puedan obtener por medios ordinarios, especialmente, reduciendo el derroche y el gasto burocrático en época preelectoral. Queda esperar que un Gobierno responsable y un Congreso consciente de su papel histórico, deroguen el absurdo e inconstitucional impuesto al patrimonio", agregó.