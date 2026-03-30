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Blu Radio  / Nación  / “Es casi confiscatorio”: rector U. Externado sobre nuevo impuesto al patrimonio

“Es casi confiscatorio”: rector U. Externado sobre nuevo impuesto al patrimonio

El rector de la institución, Hernando Parra Nieto, calificó la situación como un hecho sin precedentes que pone en riesgo la capacidad de funcionamiento de una de las universidades privadas más prestigiosas del país.

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