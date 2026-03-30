“Es casi confiscatorio”: rector U. Externado sobre nuevo impuesto al patrimonio

La Universidad Externado de Colombia se encuentra en estado de alerta tras conocerse que deberá pagar una cifra cercana a los 23.000 millones de pesos, debido al nuevo impuesto al patrimonio creado por el Gobierno Nacional.

El rector de la institución, Hernando Parra Nieto, calificó la situación como un hecho sin precedentes que pone en riesgo la capacidad de funcionamiento de una de las universidades privadas más prestigiosas del país.

“Es una cifra inconcebible, causa desconcierto, perplejidad, es casi confiscatoria diría yo, porque le resta a la universidad la capacidad de funcionamiento”, denunció el rector Parra.

La afectación se extiende a las áreas misionales de la institución, que incluyen la docencia, la investigación y la extensión. Según explicó el académico, para cumplir con esta obligación tributaria, la universidad tendrá que sacrificar proyectos ya diseñados:



“Estamos prescindiendo de adquirir equipo, de fortalecer toda nuestra área de investigación y biblioteca”, explicó.

Incluso, la actualización de la plataforma académica para los estudiantes se verá "dilatada en el tiempo".



Críticas a la gestión del Gobierno

El rector también se refirió a la reciente gestión del Ministerio de Educación ante el Ministerio de Hacienda para revisar el impacto del impuesto, calificándola como una reacción inoportuna.

“Es demasiado tarde el momento reaccionado por parte del Ministerio. Si realmente existiera esa verdadera preocupación, ha debido darse hace por lo menos un mes”, sentenció, señalando que el impuesto ya se causó el pasado 1 de marzo.



Deserción y crisis de financiamiento

El panorama financiero se agrava con la reducción de apoyos a través del Icetex y la situación económica de los admitidos. Parra Nieto reveló una cifra preocupante: el 37% de los estudiantes admitidos para el primer periodo de 2026 desistieron de ingresar por falta de financiación.

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Este déficit ha golpeado incluso a programas sociales clave, como el de acciones multiculturales, que apoya a más de 100 estudiantes de comunidades indígenas.

“Inexplicablemente no hemos recibido un apoyo para implantar este programa por parte de las últimas políticas gubernamentales”, lamentó el rector.

Finalmente, entre las opciones que baraja la institución se encuentra la solicitud de un crédito extraordinario o, incluso, la posibilidad legal de declarar el impuesto pero no pagarlo inmediatamente, asumiendo los intereses de mora, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

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“Esa es una opción que tenemos y que estamos evaluando”, concluyó el rector sobre la difícil decisión que deberá tomar la junta directiva en las próximas horas.

Escuche la entrevista: