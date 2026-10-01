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Blu Radio  / Economía  / CAF destina hasta USD 1.250 millones para proyectos estratégicos en Colombia

CAF destina hasta USD 1.250 millones para proyectos estratégicos en Colombia

El paquete contempla recursos para acción climática, reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, infraestructura férrea y proyectos de movilidad en Medellín.

Infraestructura.
Infraestructura
Foto: archivo Presidencia de la República
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Colombia hace parte de los países beneficiados por el nuevo paquete de financiación aprobado por CAF, que contempla recursos por hasta USD 1.250 millones para diferentes proyectos de infraestructura, acción climática, reconstrucción y movilidad en el país.

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El Directorio del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un paquete de USD 3.500 millones, distribuido en 15 operaciones para 10 países de la región. De ese monto, cinco operaciones corresponden a Colombia.

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Uno de los componentes contempla USD 350 millones para proyectos relacionados con acción climática, biodiversidad y economía azul, con el objetivo de respaldar iniciativas vinculadas con estos sectores.

Además, CAF aprobó hasta USD 150 millones para apoyar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, recursos que estarán dirigidos a atender las necesidades derivadas de la emergencia.

En materia de infraestructura y transporte, el organismo aprobó hasta USD 200 millones para el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, uno de los proyectos incluidos dentro del paquete de financiación para Colombia.

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A estos recursos se suman hasta USD 250 millones para proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo de Medellín y hasta USD 300 millones para el Plan de Inversiones del Metro de Medellín.

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En conjunto, estas operaciones buscan respaldar proyectos relacionados con infraestructura, movilidad, adaptación climática, reconstrucción y desarrollo urbano en Colombia.

El anuncio se produjo durante una sesión del Directorio de CAF en la que también se presentó la estrategia de la institución para el periodo 2026-2031, orientada a fortalecer las capacidades de los países de la región y promover una América Latina y el Caribe más resiliente e integrada.

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Además, CAF puso a disposición de los países de la región USD 1.000 millones para atender emergencias asociadas al fenómeno de El Niño, particularmente inundaciones, sequías e incendios forestales.

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