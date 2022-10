CCI propone financiar vías estratégicas con venta del 8 % de Ecopetrol

La Cámara Colombiana de Infraestructura propone, no solo vender el 8 % de Ecopetrol, sino que el dinero que se obtenga se destine a la construcción de vías en el país.



En diálogo con BLU Radio, Juan Martín Caicedo, presidente de la entidad, dijo que se trata de una propuesta que está en construcción y que esta misma semana conversará al respecto con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



“La propuesta apunta a financiar la culminación de los corredores estratégicos de comercio exterior y parte de ellos no son propiamente vías de cuarta generación. Son tramos de carreteras que están desfinanciadas, que no hacen parte del programa de cuarta generación”, añadió.



