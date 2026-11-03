CDTs podrían tener duro cambio: seguirán pagando, pero bajarán rentabilidades

Los CDT en Colombia podrían empezar a ofrecer menores rentabilidades en los próximos meses, aunque por ahora todavía hay tasas que superan el 13 % efectivo anual. El comportamiento de estos productos dependerá, en parte, de las expectativas del mercado frente a las próximas decisiones del Banco de la República.

La decisión del Emisor de mantener la tasa de interés en 12,25 % podría prolongar durante varias semanas las condiciones actuales para quienes buscan invertir sus ahorros en certificados de depósito a término.

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De acuerdo con la fintech MejorCDT, las ofertas disponibles en su plataforma alcanzan una rentabilidad de hasta 13,1 % efectivo anual para inversiones a un año. Sin embargo, la entidad advirtió que este panorama podría cambiar si el mercado comienza a anticipar futuros recortes en la tasa de referencia.

¿Por qué podrían bajar las tasas de los CDT en Colombia?

Las rentabilidades de los certificados de depósito a término suelen estar relacionadas con el comportamiento de la tasa de interés del Banco de la República. Por esta razón, las expectativas sobre las decisiones del Emisor pueden influir en las ofertas de las entidades financieras.

MejorCDT señaló que, si el mercado empieza a prever una reducción de las tasas, los bancos podrían modificar primero las rentabilidades de los CDT con plazos más largos.

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Esto significa que las condiciones para quienes abran nuevas inversiones podrían cambiar antes de que se produzca un recorte oficial de la tasa de interés.

La tasa de interés es un factor clave en los CDT, ya que determina los intereses que el inversor ganará sobre su inversión. Foto: Bing Image Creator

¿Qué pasa con quienes ya tienen un CDT?

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Los ahorradores que contrataron uno de estos productos no tendrían cambios en la rentabilidad pactada. Omar Casas, gerente general de MejorCDT, explicó que la incertidumbre sobre las decisiones del Banco de la República no modifica las condiciones de los depósitos vigentes, pues la tasa queda definida desde el momento de la inversión hasta su vencimiento.

El contexto también está marcado por una inflación anual de 6,29 % en septiembre. Además, los saldos de las personas naturales en CDT llegaron a $158 billones, frente a los $127 billones registrados en cuentas de ahorro.

Para MejorCDT, todavía existen oportunidades de obtener rendimientos competitivos, aunque las condiciones actuales podrían no mantenerse indefinidamente.