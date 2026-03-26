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Blu Radio  / Economía  / Celsia distribuirá más de $ 364.000 millones a sus accionistas por dividendos y recompra de acciones

Celsia distribuirá más de $ 364.000 millones a sus accionistas por dividendos y recompra de acciones

Cuatro nuevos integrantes conformarán la Junta Directiva de la compañía de energía que no descarta una posible llegada a Venezuela.

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