Celsia distribuirá más de $ 364.000 millones a sus accionistas por dividendos y recompra de acciones

Celsia distribuirá más de 364 mil millones de pesos a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones que se extendió por un año más. Cuatro nuevos integrantes conformarán la Junta Directiva de la compañía de energía que no descarta una posible llegada a Venezuela en medio de la reactivación del país tras la llegada de Estados Unidos.

Celsia aprobó una distribución de utilidades por más de $364.500 millones durante su Asamblea General de Accionistas, realizada en Plaza Mayor Medellín, con una participación superior al 86%.

El monto, equivalente al IPC más 2%, será entregado mediante dos mecanismos: el pago de dividendos en efectivo por $214.500 millones —$208 por acción— en tres cuotas entre julio de 2026 y enero de 2027, y una recompra extraordinaria de acciones de hasta $150.000 millones, a un precio de $9.002 por título.

La recompra, que se ejecutará a través de la Bolsa de Valores, se desarrollará en dos fases que buscan garantizar condiciones equitativas entre los accionistas. El valor fijado para la operación se sustentó en análisis independientes realizados por firmas de banca de inversión y fue avalado por la asamblea.



La acción de esta compañía del Grupo Argos registró en 2025 una valorización del 33,2 % que, sumada a los dividendos, llevó el retorno total para los accionistas al 40,2%.

En medio de un balance en términos generales positivo pero retador, Ricardo Sierra, líder de la compañía, no descartó la posibilidad de crecer en el terreno extranjero ante un terreno adverso para la inversión en el país. El directivo advirtió que Venezuela podría tener un futuro promisorio.

“La oportunidad de recuperar a Venezuela de este tamaño y entendemos que viene una unas inversiones muy interesantes atadas al sector petrolero que necesita sí o sí energía eléctrica para poder operar. Entonces, la estamos monitoreando”, afirmó.

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De cara al futuro, la Asamblea de Accionistas de Celsia aprobó extender el programa por un año adicional, con un saldo pendiente de ejecución cercano a los $131.500 millones.

De igual manera, para el periodo abril 2026 y marzo 2028, la Asamblea eligió una Junta Directiva con cuatro nuevos integrantes. Entre los miembros patrimoniales están: Juan Esteban Calle, Felipe Aristizábal, Rafael Olivella y Juan Esteban Mejía. Por su parte, los independientes son Eduardo Pizano, Juanita Mesa, Tomás González.