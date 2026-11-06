Centro Democrático condiciona apoyo a la reforma tributaria: exige mayor recorte fiscal

En diálogo con Mañanas Blu, el senador y cabeza de lista del Centro Democrático, Andrés Forero, detalló la postura de su colectividad frente al trámite de la llamada ley de rescate fiscal promovida por el Gobierno nacional.

Forero aclaró que el Centro Democrático mantiene la disposición de respaldar iniciativas gubernamentales con espíritu constructivo, pero dejó en claro que no aprobarán el proyecto en sus términos actuales: "Nosotros estamos comprometidos con que al gobierno le vaya bien, pero pues naturalmente eso no implica que vayamos a aprobar las iniciativas tal y como son presentadas".

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Exigencia de un mayor recorte presupuestal y diagnóstico fiscal

El legislador explicó que la bancada del uribismo sostuvo una sesión de trabajo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios expertos en materia económica, entre los cuales figuraron Santiago Montenegro, Santiago Pardo, Lisandro Junco, Andrés Felipe Arias y Juan Alberto Londoño.

En dicho encuentro se analizó el panorama fiscal del país y el crecimiento del endeudamiento público registrado en los últimos años. Sobre este punto, el senador señaló: "Si Colombia se demoró 200 años en acumular una deuda pública de 800 billones de pesos, en el gobierno de Gustavo Petro solo 4 años esa deuda se aumentó en 400 billones de pesos adicionales".



Frente a este escenario, Forero cuestionó que la meta inicial de austeridad planteada por el Gobierno sea de tan solo 12.2 billones de pesos para el primer año, asegurando que existen análisis técnicos que demuestran que el ajuste estatal puede ser sustancialmente mayor. En sus palabras: "Se habla de que en el proyecto del gobierno hay más o menos una estimación de que para el primer año el recorte sería de 12.2 billones de pesos y algunos de los expertos nos mostraban el día de ayer que eso puede subir por lo menos a 20 billones de pesos".

Primer plano de manos intercambiando dinero. Foto de referencia creada con IA.

Preocupación por el impacto en el IVA, la clase media y el contrabando

Uno de los aspectos más críticos señalados por la colectividad opositora radica en la afectación que los nuevos tributos tendrían sobre los sectores populares y la clase media. Específicamente, el senador expresó dudas sobre la efectividad del mecanismo de devolución del IVA propuesto por el Ejecutivo para compensar los incrementos planteados a productos de la canasta familiar.

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De igual manera, advirtió sobre los efectos contraproducentes de incrementar los impuestos a productos como cigarrillos y licores. Sobre este tema, Forero indicó que esa medida "suena muy bien, pero preocupa mucho porque puede disparar el contrabando y puede finalmente hacer caer el recaudo". Por ello, enfatizó la necesidad de evitar cargas excesivas que desincentiven la economía o terminen golpeando el bolsillo de los ciudadanos.

Alternativas de financiación y enajenación de activos en Ecopetrol

Para evitar el impacto de los aumentos tributarios, el Centro Democrático explora alternativas de financiamiento que incluyen la enajenación parcial de la participación accionaria del Estado en Ecopetrol.

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El congresista explicó que el Gobierno Nacional tendría la facultad de vender cerca de un 8% adicional de la petrolera sin necesidad de nueva legislación, pero que ceder el control mayoritario requeriría el trámite de un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, Forero fue enfático en señalar cuál debería ser el destino de los recursos obtenidos mediante la venta de activos estatales: "Estamos conscientes de que no se puede financiar gasto, no se debe financiar gasto corriente con la enajenación de activos". El legislador concluyó manifestando que los fondos obtenidos por esta vía deberían destinarse a prepagar deuda y que, de forma paralela, el país debe discutir cómo "se mejora el gobierno corporativo" de la empresa para evitar situaciones complejas observadas en el pasado.

Escuche aquí la entrevista: