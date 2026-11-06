"Nos tiene desconcertados que le pongan IVA del 19% a los insumos agrícolas": SAC

Un fuerte llamado de alerta sobre los efectos que tendría el proyecto de ley de rescate fiscal en la canasta familiar hizo el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, al advertir que productos esenciales como la papa, el arroz y el queso sufrirán incrementos en sus costos de producción y en su precio final de venta.

En diálogo con Mañanas BLU, el dirigente gremial explicó que, si bien el Gobierno acierta al mantener en el régimen de exentos a las proteínas de origen animal, la propuesta fiscal introduce distorsiones tributarias que golpean de manera directa al agro colombiano.

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El golpe a la papa y el arroz: IVA del 19% a insumos clave

La principal alarma en el sector agrícola radica en el gravamen que se pretende imponer a los fertilizantes, semillas y elementos de producción en cultivos que hoy se encuentran bajo la categoría de excluidos.



"¿Dónde viene la preocupación, Néstor? Cojamos el caso de la papa. La papa hoy está excluida del IVA y sus insumos para producirla, como son los fertilizantes, los insumos para control de enfermedad, las semillas, el servicio de asistencia técnica, el seguro contra el cambio climático también está excluido de IVA, pero el gobierno hace algo que realmente nos tiene desconcertados y es que le pone el IVA del 19% a los insumos. Estos insumos que le mencioné en el caso de la papa y en el caso del arroz pueden llegar a pesar más o menos el 43% de los costos de producción", señaló Bedoya.

El presidente de la SAC enfatizó que esta carga tributaria recae sobre una población vulnerable, compuesta en su gran mayoría por pequeños agricultores:

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"Un productor de papa, que en Colombia tenemos más de 90.000 productores de papa, que la mayor gran mayoría son de menos de una hectárea, pues de entrada van a tener que empezar a pagar un IVA del 19% en sus costos y al ser la papa excluida, pues evidentemente eso se va a un mayor costo y eso obviamente es bastante preocupante", agregó.

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Respecto al encarecimiento que asumirían los compradores, Bedoya precisó que el incremento en los costos productivos superaría el 6%, sumado al financiamiento a crédito de las cosechas:

"El costo por la participación que se tiene de los insumos, de entrada, puede ser superior al 6% el incremento en los costos. Pero hay que tener otra cosa presente. Cuando usted va a producir la papa y el almacén de agroinsumos le sube el fertilizante al 19, ese almacén se lo financia contra cosecha, le va a cobrar una tasa de interés, entonces aquí no solamente es el IVA, sino el costo de financiar un valor mayor. Y el productor que no tenga suficiente plata para pagar ese IVA, pues va a ponerle menos fertilizante al suelo y eso puede afectar la productividad".

Queso y frutas pasarían a estar gravados con el 19%

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El segundo impacto crítico advertido por el gremio involucra a los derivados lácteos y productos frescos que perderían su condición de excluidos para pasar a tener tarifa plena de IVA:

"El segundo problema es para los productos como el queso, como las naranjas, los bananos, las moras, el tomate de árbol, las frutas frescas, otras hortalizas y legumbres que están excluidos y pasan a tener el IVA del 19% al igual que sus insumos", detalló el dirigente gremial.

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Frente al argumento de que estos productores podrían cruzar el IVA pagado con el cobrado, Bedoya cuestionó la viabilidad real de este mecanismo en la ruralidad colombiana:

"Alguien en la mesa dirá, 'Ah, bueno, no, perfecto, porque se cruzan los IVA.' Claro, pero ahí viene una preocupación que es más rural que de las ciudades. ¿Dónde está la facturación electrónica en las plazas de mercado de los pueblos o qué pasa con los productos que un productor se lo vende es a un señor de un camión que es intermediario y que no le va a facturar para que haga los cruces de IVA todo lo que eso implica?".

Falta de conectividad y choque con la realidad del campo

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Bedoya recalcó que la pretensión de aplicar facturación electrónica generalizada en el campo desconoce las limitaciones estructurales de infraestructura en las zonas productoras:

"A nosotros que estamos todo el día hablando con los productores que están en las zonas rurales, pues la alerta sí nos la levantan decir, oiga, pero es que aquí en algunos sitios ni siquiera hay señal de celular. Entonces, ¿cómo vamos a tener facturación electrónica?".

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"Si el país tuviera la facturación electrónica en todos lados, yo le digo, 'Vaya y venga.' Pero es que la realidad es otra. En algunos lugares del país no hay internet, no llega la señal de celular y vayan a las plazas de mercado".

Reunión extraordinaria de la junta y diálogo con el Congreso

Ante el avance del trámite legislativo, el presidente de la SAC confirmó que la junta directiva del gremio convocó a una reunión extraordinaria para coordinar posturas con todos los sectores agropecuarios:

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"Nosotros tenemos reunión extraordinaria la junta de la SAC el martes precisamente para hacer ya todo el barrido con todos los sectores de la producción y evidentemente ya algunos de nuestros sectores le han enviado cartas al ministro de Hacienda, algunos otros al ministro de Agricultura. El Congreso, muy generosamente, ya nos ha buscado pues para atender estas preocupaciones y ojalá pues se ponga la mano, se considere y reevalúen bien este tema".

Escuche la entrevista aquí: