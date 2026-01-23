Colombia Fintech advierte los riesgos de reducir controles financieros ante elecciones

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en Mañanas Blu, habló sobre su profunda preocupación frente a un borrador de decreto que permitiría a las empresas de giros postales captar y disponer de recursos del público. Según Santos, esta medida pone en riesgo el ahorro de los colombianos al permitir que entidades sin la debida supervisión financiera manejen grandes volúmenes de dinero.



Falta de supervisión y el fantasma de las pirámides

Uno de los puntos más críticos señalados por Santos es la disparidad en la vigilancia. Mientras que las entidades financieras tradicionales y las fintech están bajo la estricta lupa de la Superintendencia Financiera, la cual cuenta con cerca de 1,300 funcionarios y una regulación robusta, el nuevo decreto propone que las empresas de giros postales sean supervisadas por una oficina del Ministerio de las TIC (Mintic) que apenas cuenta con 20 personas.

Santos advirtió que estas empresas no estarían obligadas a cumplir con requisitos esenciales como el seguro de Fogafín, que garantiza la devolución de hasta 50 millones de pesos a los ahorradores en caso de quiebra. Comparó el riesgo actual con crisis pasadas, como la de DMG o las pirámides, donde la falta de controles rigurosos terminó en la pérdida masiva de ahorros para la población más vulnerable.



Riesgos electorales

La preocupación de Colombia Fintech no es solo económica, sino también de seguridad nacional. Santos calificó la propuesta como la creación de una "autopista clandestina" para el movimiento de dinero en efectivo, especialmente peligrosa de cara al ciclo electoral de 2026.

En el último semestre, se movilizaron aproximadamente 1.3 billones de pesos a través de estos mecanismos de cash in y cash out. Según el líder gremial, reducir los requisitos de "conocimiento del cliente" y de gestión del riesgo en este contexto podría facilitar el lavado de activos y la financiación de campañas con dineros de dudosa procedencia, al no existir reportes obligatorios a entidades como la UIAF o la Fiscalía con la misma rigurosidad que el sector financiero.

