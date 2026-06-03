Colombia Mayor y Jóvenes en Paz: inicia el pago de nuevos ciclos, consulte fechas y montos

Los programas de subsidios y transferencias monetarias del Gobierno nacional buscan apoyar a los hogares y personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica. A través de estas ayudas, se entregan recursos a distintos grupos de la población, como adultos mayores, jóvenes y familias de bajos ingresos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso a oportunidades de educación, alimentación y bienestar.

Durante junio de 2026, miles de beneficiarios recibirán nuevos desembolsos correspondientes a los programas Colombia Mayor y Jóvenes en Paz, dos proyectos dirigidos a poblaciones con necesidades específicas en diferentes regiones del país.

Fechas y pagos de Jóvenes en Paz

Prosperidad Social informó que desde el 3 de junio comenzó la entrega del ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz.



En esta jornada recibirán la transferencia monetaria 5.704 jóvenes que cumplieron con los compromisos y requisitos establecidos dentro del programa. Para este ciclo, la inversión supera los $6.272 millones.

La entidad también anunció que a finales de junio se realizará el pago correspondiente al ciclo 6, con el propósito de ponerse al día en las transferencias programadas para este año.

Hay que recordar que Jóvenes en Paz es un programa liderado por el Ministerio de Igualdad y está dirigido a personas entre los 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

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Fechas y pagos de Colombia Mayor

Por su parte, el programa Colombia Mayor inició la entrega de recursos del ciclo 5 desde el 5 de junio y continuará hasta el 24 de junio de 2026.

De acuerdo con la información oficial, cerca de 3 millones de adultos mayores recibirán el subsidio durante este periodo. La inversión destinada para este ciclo asciende a $649.192 millones.

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Las entregas estarán a cargo de los operadores SuperGiros y SuRed. Sin embargo, el proceso tendrá una pausa durante el fin de semana de las elecciones de segunda vuelta presidencial, programadas para el 21 de junio.

Por esta razón, los pagos se suspenderán temporalmente durante la jornada electoral y se reanudarán entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se completará la distribución de los recursos a los beneficiarios.

¿Quiénes pueden recibir estos apoyos?

Mientras Colombia Mayor está enfocado en brindar un apoyo económico a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, Jóvenes en Paz está dirigido a jóvenes que participan en procesos educativos y sociales definidos por el programa.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar los canales oficiales de cada programa para verificar fechas, puntos de pago y novedades relacionadas con los desembolsos de junio.

