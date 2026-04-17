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Blu Radio  / Economía  / Colombia subirá aranceles al arroz y el café ecuatorianos: sigue la guerra comercial

Colombia subirá aranceles al arroz y el café ecuatorianos: sigue la guerra comercial

A pesar de que el presidente Gustavo Petro había dicho esta semana en un consejo de ministros que el país no impondría aranceles del 100% a Ecuador, su Ministerio de Comercio sí tiene listo un decreto que aumentaría las tarifas arancelarias hasta un 75%.

Aranceles Ecuador - Colombia
Aranceles Ecuador - Colombia
Fotomontaje Blu Radio
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador sigue creciendo y Colombia se prepara para responder a los incrementos de la tasa de seguridad aprobada por Ecuador.

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  1. petro-ecuador.jpg
    Presidente Gustavo Petro
    Foto: Prensa Presidencia de la República
    Nación

    Petro hará consejo de ministros en Nariño en medio de guerra comercial con Ecuador

El Ministerio de Comercio de Colombia publicó a comentarios un proyecto de decreto en el que propone aranceles del 35% a 29 productos, incluyendo camarones, bananos y algunos tipos de medicamentos. Además, otras 24 partidas tendrían aranceles del 50%, entre ellas grasas y aceites vegetales, y finalmente 170 partidas tendrán tarifas del 75% en productos como café, arroz y azúcar.

El proyecto de decreto podría ser firmado en el transcurso de apenas 5 días, ya que el Gobierno colombiano considera 'urgente' la implementación de las medidas.

Las medidas son respuesta al incremento de la tasa de seguridad que Ecuador cobra a los productos colombianos, que llegará al 100% a partir del próximo 1 de mayo.

"La imposición de un gravamen ad valorem del 100% por parte de Ecuador impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia, agravando aún más la tensión internacional causada por la serie de medidas tomadas por Ecuador, y dejando en un alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos que derivan su sustento de exportar mercancías a Ecuador", señaló Colombia en la justificación de las medidas.

El Gobierno colombiano considera además que las medidas ecuatorianas comprometen la seguridad alimentaria en Colombia y el funcionamiento eficiente del mercado interno.

Previamente, el presidente Gustavo Petro había dicho que Colombia debería permitir la entrada de los insumos ecuatorianos sin trabas, pese a la guerra comercial.

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"No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra", dijo Petro en un Consejo de Ministros en Ipiales.

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