Colombia subirá aranceles al arroz y el café ecuatorianos: sigue la guerra comercial

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador sigue creciendo y Colombia se prepara para responder a los incrementos de la tasa de seguridad aprobada por Ecuador.

El Ministerio de Comercio de Colombia publicó a comentarios un proyecto de decreto en el que propone aranceles del 35% a 29 productos, incluyendo camarones, bananos y algunos tipos de medicamentos. Además, otras 24 partidas tendrían aranceles del 50%, entre ellas grasas y aceites vegetales, y finalmente 170 partidas tendrán tarifas del 75% en productos como café, arroz y azúcar.

El proyecto de decreto podría ser firmado en el transcurso de apenas 5 días, ya que el Gobierno colombiano considera 'urgente' la implementación de las medidas.

Las medidas son respuesta al incremento de la tasa de seguridad que Ecuador cobra a los productos colombianos, que llegará al 100% a partir del próximo 1 de mayo.



"La imposición de un gravamen ad valorem del 100% por parte de Ecuador impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia, agravando aún más la tensión internacional causada por la serie de medidas tomadas por Ecuador, y dejando en un alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos que derivan su sustento de exportar mercancías a Ecuador", señaló Colombia en la justificación de las medidas.

El Gobierno colombiano considera además que las medidas ecuatorianas comprometen la seguridad alimentaria en Colombia y el funcionamiento eficiente del mercado interno.

Previamente, el presidente Gustavo Petro había dicho que Colombia debería permitir la entrada de los insumos ecuatorianos sin trabas, pese a la guerra comercial.

Publicidad

"No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra", dijo Petro en un Consejo de Ministros en Ipiales.